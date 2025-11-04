“Firmes por la patria”: Marbelle pausó sus compromisos musicales para confirmar su alianza con Abelardo de la Espriella

Una de las cantantes más conocidas en el país es Marbelle, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria artística llevando su música a diferentes lugares del país y por ende, demostrando su talento en el escenario. Sin embargo, la colombiana tampoco es ajena a la política, pues ha dejado más que claro que descontento frente a Gustavo Petro y por ende, a la izquierda del país.

Le puede gustar: “Ella es feliz donde huele a…” Marbelle arremetió contra María José Pizarro por disfrutar de una marcha

Si bien, las diferentes declaraciones de Marbelle han dado de que hablar en las redes sociales e incluso generando polémica entre seguidores y detractores, lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca en sus redes sociales.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la artista se dejó ver en el Movistar Arena acompañando y demostrando su apoyo a Abelardo de la Espriella, siendo así su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Cabe resaltar que hasta el momento el también abogado figura como precandidato presidencial, pero es evidente el apoyo que ha recibido.

“Hola, mis amores, les quiero contar que me encuentro desde el Movistar Arena. Miren esta belleza… abajo, arriba, al centro mejor dicho, esto está lleno, lleno. Lo que más me emociona de esto realmente es ver que toda la gente vino porque quieren apoyar, porque realmente nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda.

Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia (...) Los que no vinieron no se preocupen aquí esto está, o sea ustedes están haciendo lo suyo desde casa. El día que no se puede quedar en cada es el día que hay que votar, no nos podemos quedar encerrados.

Realmente lo que queda son unas sillas al final, increíble, no un fenómeno como el que tenemos ahorita, no, les quiero decir que afuera todavía hay más gente. Me encanta como los pobres petristes, frustrados, se conectan a mí en vivo a decir que por qué no me fui del país, si lo hice, realmente vine porque tenía esta cita importante con Abelardo, casualmente estoy aquí por eso, no le podía fallar a Abelardo jajaja. Voy a tomarme fotos con varios personajes que me encantan, por ahí vi a Polo Polo, lo amo, voy a tomarse foticos con amigos que están firmes con la patria, besos".