“Estancado”: así sigue el caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay a un año del atentado

Este 7 de junio se cumple un año del atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que marcó la historia reciente de Colombia y que volvió a poner sobre la mesa el fantasma de los magnicidios políticos que durante décadas golpearon al país.

Para leer:Misteriosa muerte de turista holandesa en Salento: salió a un recorrido cafetero y no regresó a su hotel

De acuerdo con una reconstrucción publicada por el diario El Tiempo, la investigación ha permitido identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales del ataque, realizar múltiples capturas y avanzar en la judicialización de varios implicados. Sin embargo, doce meses después del atentado, persisten interrogantes clave sobre la planeación del crimen, las posibles omisiones en materia de seguridad y la totalidad de las personas que habrían participado en la operación criminal.

La tarde del 7 de junio de 2025 quedó marcada en la memoria de millones de colombianos. Sobre las 5:30 p. m., durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad que logró acercarse a pocos metros del dirigente político.

En ese momento, el senador del Centro Democrático era una de las figuras más visibles de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y aparecía como uno de los posibles aspirantes presidenciales para las elecciones de 2026.

Tras resultar gravemente herido, fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado durante 65 días. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 11 de agosto de 2025.

Su muerte lo incorporó a la lista de líderes políticos asesinados en Colombia, entre ellos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez Hurtado, casos que también dejaron profundas huellas en la historia política nacional.

Una investigación que logró identificar a los presuntos responsables

Según la información revelada por El Tiempo, desde las primeras horas posteriores al atentado, más de 250 investigadores de la Fiscalía y de la Policía Nacional asumieron el caso.

Las pesquisas incluyeron análisis de cámaras de seguridad, interceptaciones, testimonios, seguimientos financieros y reconstrucciones de movimientos de los implicados.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el crimen tuvo motivaciones políticas y que detrás de la estructura criminal estaría la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, organización liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Para leer:Nueva masacre sacude al país: fueron encontrando cadáveres regados en la carretera

La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, aseguró que las investigaciones permitieron establecer una posible motivación detrás del ataque.

La funcionaria señaló que Miguel Uribe era una figura con alta credibilidad pública y una eventual candidatura presidencial en ascenso. Según explicó, la intención habría sido generar desestabilización política en el país.

Las investigaciones también apuntan a José Sierra, alias El Zarco Aldinever, como uno de los presuntos responsables de haber dado la orden final para ejecutar el atentado.

Nueve capturas y una red criminal desmantelada

Uno de los avances más importantes del caso ha sido la captura de nueve personas vinculadas con distintas etapas del plan criminal.

Entre los detenidos figuran Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez, William González, Elder José Arteaga, Cristian Camilo González, Harold Barragán, Jhorman David Mora y Simeón Pérez, además del menor de edad que disparó contra el senador.

De acuerdo con la investigación, cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la operación, desde labores de vigilancia y seguimiento hasta logística, coordinación y ejecución.

Las autoridades establecieron que el seguimiento contra Miguel Uribe Turbay habría comenzado varios meses antes del atentado y que incluso existió un intento previo de ataque durante abril de 2025 que no se concretó debido a fallas de coordinación entre los integrantes de la red criminal.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue la colaboración de algunos de los capturados.

Especial relevancia tuvo la información obtenida tras la captura de Katerine Martínez, alias Gabriela, cuyo teléfono celular aportó datos que ayudaron a descartar algunas hipótesis iniciales y orientar la investigación hacia la Segunda Marquetalia.

El testimonio que fortaleció la hipótesis contra la Segunda Marquetalia

Otro punto clave surgió con la captura de Simeón Pérez, alias el Viejo, quien entregó información relevante sobre presuntos encuentros con integrantes de esa organización armada.

Según relató ante las autoridades, fue contactado por un hombre identificado como Kendry Téllez, alias Yako, para participar en reuniones relacionadas con la planificación del atentado.

En su declaración, Pérez aseguró que fue trasladado a las afueras de Cúcuta para reunirse con alias El Zarco Aldinever.

Ante la Fiscalía, relató que el cabecilla le manifestó que ya conocía su perfil y que quería saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos.

Ese testimonio es considerado uno de los elementos más importantes dentro del proceso judicial que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Las preguntas que siguen abiertas

A pesar de los avances, la investigación está lejos de cerrarse.

Uno de los principales interrogantes tiene que ver con el esquema de seguridad que protegía a Miguel Uribe Turbay el día del atentado.

La familia del dirigente y varios sectores políticos han insistido en que se investiguen las circunstancias que permitieron que el atacante pudiera acercarse con tanta facilidad a la víctima.

Además, las autoridades intentan determinar si existen otros responsables intelectuales o financiadores que aún no han sido identificados.

La Fiscalía también evalúa posibles responsabilidades derivadas de presuntas omisiones en la protección del senador.

Paralelamente, continúa la búsqueda de varios integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, El Zarco Aldinever, alias Yako, Jhon 40, Rusbel, Alberto Cruzlobo y Diógenes Medina.

Por información que permita ubicarlos, las autoridades mantienen recompensas de hasta 5.000 millones de pesos.

El dolor de una familia que sigue esperando respuestas

Un año después del magnicidio, el caso sigue generando profundas emociones entre los familiares de Miguel Uribe.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha señalado que cada día enfrenta el desafío de explicarle a su hijo la dimensión de la pérdida sufrida por su familia y por el país.

Por su parte, su padre, Miguel Uribe Londoño, recordó a su hijo como un hombre comprometido con sus ideales y aseguró que su legado político permanecerá vigente.

Según declaraciones recogidas por El Tiempo, el padre del dirigente afirmó que lo recuerda constantemente y que siente orgullo por la trayectoria que construyó.

Le puede interesar:Medicina Legal confirma muerte de 11 menores en enfrentamientos de disidencias en Guaviare

Mientras tanto, la justicia continúa avanzando en un expediente que ya permitió importantes resultados, pero que todavía enfrenta el reto de responder todas las preguntas que dejó uno de los crímenes políticos más impactantes de las últimas décadas en Colombia. A un año del atentado, el país sigue esperando conocer toda la verdad detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.