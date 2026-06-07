Sebastián Caicedo encendió las redes tras exponer las “verdades” de Iván Cepeda

El universo del entretenimiento y la farándula nacional volvió a transformarse en un auténtico campo de batalla ideológico, demostrando que en la crucial carrera hacia la presidencia, las celebridades están dispuestas a colgar los libretos para saltar de frente a la arena política. En un escenario donde las interacciones digitales y los videos virales dictan el ritmo de la opinión pública, los pronunciamientos de los actores más queridos de la televisión suelen llamar la atención en controversias que polarizan de inmediato a las redes sociales.

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Esta vez, las miradas del país se posaron con fuerza sobre un cotizado galán de la pantalla chica, Sebastián Caicedo quien decidió destapar sus cartas sin filtros ni tapujos, dejando fría a su audiencia tras lanzar un agudo dardo que salpicó directamente la conversación electoral.

Precisamente, Caicedo llamó la atención al utilizar sus canales oficiales para lanzar una dura y frontal crítica en contra del aspirante Iván Cepeda. Lejos de mantener una prudente neutralidad ante la efervescencia de los comicios, Caicedo compartió un contundente fragmento audiovisual que expone una llamativa contradicción del político en el marco de los debates presidenciales, un detalle que el artista aprovechó para ratificar de manera categórica su total respaldo a la campaña del abogado penalista Abelardo de la Espriella.

En el video difundido por el actor, se realiza un crudo contraste de declaraciones que no tardó en volverse viral. En un primer clip, grabado antes de la primera vuelta, se escucha a Cepeda asegurar con total firmeza: “No voy a ir a debates. Lo digo de una vez, claramente”. Acto seguido, la edición muestra un segundo momento más reciente donde el candidato cambia radicalmente de postura frente a los micrófonos al afirmar: “Nunca hemos negado la posibilidad de debatir”.

Con esta sorpresiva publicación, Sebastián Caicedo no solo cuestionó la coherencia de la campaña opositora, sino que dividió opiniones entre los internautas a un acalorado debate entre quienes aplauden su valentía por defender públicamente al proyecto del ‘Tigre’ y quienes critican la participación de figuras de la televisión en la tensa disputa por el poder nacional.

¿Quién es la pareja de Sebastián Caicedo?

Tras su mediático divorcio de la actriz Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo decidió rehacer su vida amorosa y abrió nuevamente las puertas de su corazón a la empresaria y especialista en marketing Juliana Diez. La pareja mantiene una sólida relación basada en sus profundas convicciones espirituales, compartiendo constantemente a través de sus plataformas digitales románticas postales de sus viajes, sus proyectos comerciales conjuntos y su mutuo apoyo profesional.