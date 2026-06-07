Profesor Salomón soltó alarmante predicción sobre las elecciones presidenciales, “Los que están en la cabeza van a caer”

Salomón Ruiz, ampliamente conocido en cada rincón del país como el Profesor Salomón, se ha consolidado como una personalidadd conocida del esoterismo y la astrología en Colombia, construyendo una sólida trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación. El reconocido mentalista y tarotista se convirtió en un pilar fundamental de la televisión nacional gracias a su recordada participación en exitosos programas matutinos como ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN y ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, formatos donde conquistó a la audiencia con sus acertados horóscopos, rituales de prosperidad y consejos espirituales.

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A lo largo de los años, su calidez humana, su característica frase de “fe y positivismo” y su lectura del tarot en momentos de alta tensión nacional lo han transformado en una voz autorizada que sintonizan diariamente miles de seguidores, ansiosos por conocer sus predicciones tanto para el plano personal como para el complejo rumbo de la realidad del país.

Precisamente, el famoso Profesor Salomón encendió las alarmas al compartir un contundente y misterioso mensaje sobre el futuro inmediato de las elecciones presidenciales. Lejos de emitir un juicio común, utilizó sus cartas y su conocimiento para advertir a la ciudadanía que se avecina un colapso absoluto de las estructuras de poder que muchos daban por sentadas, desatando un nido de controversias y teorías entre los internautas.

Con una mirada profunda y un tono de máxima alerta, el astrólogo dejó claro que el mapa electoral dará un giro debido a impactantes verdades que saldrán a la luz pública en los próximos días.

“Todas las personas que usted se imagina que están en la cabeza van a caer, va a haber muchas sorpresas, porque se van a descubrir cosas que estaban ocultas. Escuche muy bien, nos vienen cosas muy fuertes, tenemos que estar preparados”, aseguró el Profesor Salomóncon una eufórica dosis de misterio que sembró la curiosidad entre sus seguidores.

Con esta inquietante revelación masiva, abrió el debate nacional, dividiendo la opinión entre quienes temen un escándalo político de magnitudes históricas y quienes se aferran a sus sabios consejos para afrontar los tiempos de tormenta que se aproximan en el país.

El Profesor Salomón y la verdad detrás de su ausencia en los medios de comunicación

Tras ser una ficha clave en los programas de entretenimeinto, el Profesor Salomón dio un paso al costado de los grandes estudios para enfocar todas sus energías en el universo digital y en sus consultorios privados de sanación. Aunque muchos de sus fanáticos llegaron a especular sobre posibles problemas el reconocido mentalista se mantiene sumamente activo a través de sus propias plataformas y redes sociales oficiales, donde realiza transmisiones en vivo y lecturas personalizadas, demostrando que su conexión con el público sigue intacta y madura lejos de la televisión convencional.