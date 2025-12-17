“Pactaron morir todos al mismo tiempo”: vidente habló sobre el accidente de los jóvenes en Antioquia

La temporada navideña comenzó marcada por la tragedia en Bello, Antioquia, y conmocionó a todo el país este domingo 14 de diciembre de 2025, luego de que un bus de transporte cayera a un abismo en la vía que comunica a Segovia con Remedios. El vehículo regresaba de una excursión y transportaba a un grupo de estudiantes recién egresados del Liceo Antioqueño, quienes volvían a casa tras celebrar su grado once con un viaje a Tolú, Sucre.

El accidente dejó varias víctimas fatales, entre ellas el conductor del bus, Johnatan Taborda, colaborador de la empresa Precoltur, cuyo fallecimiento fue confirmado en las primeras horas tras la emergencia. A través de un comunicado, la red de turismo de Antioquia lamentó su muerte y lo recordó como un conductor comprometido, solidario y con vocación de servicio.

Según informó la empresa operadora, en el vehículo se movilizaban 34 jóvenes, además de un guía turístico y dos conductores. Las familias de los estudiantes, que esperaban con ilusión su regreso para compartir las fiestas decembrinas, recibieron en la madrugada la devastadora noticia del siniestro, que convirtió una celebración en un profundo duelo colectivo.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, aclaró que el viaje fue organizado de manera independiente por los propios estudiantes y sus familias. “La institución educativa no participó en la planeación de la excursión y no viajaban docentes en el bus”, precisó el funcionario, descartando así cualquier responsabilidad directa del colegio en la salida académica.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras organismos de socorro y entidades locales han activado rutas de acompañamiento psicológico para los familiares de las víctimas, en medio del impacto que ha generado la tragedia a nivel regional y nacional.

¿Qué dijo el profesor Salomón del accidente en Antioquia?

En medio del dolor, el caso también generó reacciones en espacios radiales. En diálogo con LOS 40, el profesor Salomón, reconocido vidente, compartió una reflexión espiritual sobre lo ocurrido. “Lo primero es que no deben sufrir. Entiendo que da dolor y es una tragedia fuerte, pero ellos ya están en la luz”, afirmó. Según su interpretación, las víctimas “pactaron morir todos al mismo tiempo” y “vinieron a este planeta con una misión ya escrita”.

El vidente agregó que el duelo debe vivirse, pero también soltarse con el tiempo. “Ellos ya se conocían y se encontraron para cumplir esa misión. El duelo hay que vivirlo, pero también hay que dejarlos en paz, porque ellos se quedan pegados; allá no existe el dolor”, expresó.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, Bello y varias regiones del país se unen en oraciones, mensajes de solidaridad y actos simbólicos para honrar la memoria de las víctimas, en una tragedia que ha dejado una huella imborrable en la antesala de la Navidad.