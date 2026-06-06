Inravisión afirmó que están listos para organizar y transmitir debate presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, candidatos presidenciales a la segunda vuelta 2026. (Foto: Cortesía / Archivo Publimetro Colombia)

En medio de la creciente expectativa por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, Inravisión Sistema de Medios Públicos anunció oficialmente su disposición para organizar y transmitir un debate presidencial entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes disputarán la Presidencia de la República.

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A través de una comunicación dirigida a ambos aspirantes, la entidad manifestó que acoge el llamado realizado por los candidatos y reiteró su compromiso con la promoción de espacios democráticos que permitan a los ciudadanos conocer las propuestas de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.

Según el documento, Inravisión garantizará que el debate se realice bajo principios de imparcialidad, pluralismo, transparencia y respeto, ofreciendo igualdad de condiciones para que los candidatos expongan sus posiciones frente a los principales temas de interés nacional.

La entidad destacó además su capacidad técnica y logística para desarrollar este ejercicio democrático. En la comunicación señaló que pondrá a disposición toda su infraestructura de medios, integrada por Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, 74 frecuencias de radio, 20 emisoras de paz y sus plataformas digitales.

En el pronunciamiento, el sistema de medios públicos afirmó que dispondrá de “los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para asegurar el desarrollo del debate presidencial que las campañas acuerden realizar”.

Asimismo, extendió una invitación formal a los dos candidatos para participar en el encuentro y expresó que espera reunirse próximamente con los delegados de ambas campañas para definir las reglas y condiciones que regirán el debate.

El llamado de Iván Cepeda

La respuesta de Inravisión se produce pocos días después de que Iván Cepeda, durante una declaración ofrecida desde Cali, insistiera públicamente en la necesidad de realizar varios debates de cara a la segunda vuelta presidencial.

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El candidato pidió a Abelardo de la Espriella designar representantes de su campaña para acordar las reglas de juego y garantizar la realización de estos espacios de discusión.

Durante su intervención, Cepeda también solicitó a importantes medios de comunicación del país asumir el papel de anfitriones de los encuentros entre los aspirantes presidenciales.

Según expresó el dirigente político, “le pedirá a las gerencias de tres medios de comunicación que sean anfitriones de este debate”. Asimismo, agregó que su campaña ha aceptado anteriormente invitaciones de distintos medios y que buscará que Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC participen en la organización de los encuentros.

De acuerdo con Cepeda, la elección de estos canales obedece a que cuentan con altos niveles de audiencia y cobertura nacional, factores que permitirían llegar a un mayor número de colombianos antes de la jornada electoral definitiva.

Tensión política en la segunda vuelta

La discusión sobre los debates se da en medio de un ambiente político marcado por fuertes diferencias entre las campañas de los dos aspirantes.

Durante la misma declaración en Cali, Cepeda aseguró que su rival político estaría evitando concretar la realización de estos espacios. En sus palabras, afirmó que “al señor de la Espriella se le agotaron las artimañas y los artilugios”, insistiendo nuevamente en que se nombren compromisarios para fijar las condiciones del debate.

Paralelamente, el candidato también denunció presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña de su contendor. Cepeda aseguró que su equipo ha recibido información sobre una supuesta compra de votos y movimientos financieros que serán objeto de revisión.

En ese contexto, informó que designó al abogado Miguel Ángel del Río para liderar la recopilación y verificación de la información relacionada con esas denuncias.

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Mientras continúan los cruces de declaraciones entre ambas campañas, la disposición anunciada por Inravisión abre la puerta a la realización de un debate presidencial que podría convertirse en uno de los momentos más importantes de la recta final de las elecciones presidenciales, permitiendo que millones de colombianos conozcan y contrasten directamente las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.