‘El Profesor Salomón’ destapó el ‘problemita’ que tuvo con Don Jediondo en vivo

‘El profe Salomón’ es uno de los astrólogos, tarotista y guías espirituales más influyentes de la televisión colombiana, con una trayectoria que supera los 25 años en los medios de comunicación. Reconocido por su estilo carismático y cercano, salomón se ha especializado en brindar horóscopos, rituales de prosperidad y consejos de superación personal, convirtiéndose en un referente de consulta diaria para miles de personas que buscan orientación espiritual y números de la suerte para juegos de azar.

A pesar de que actualmente Salomón se encuentra alejado de los medios de comunicación, lo cierto es que hace varios días estuvo haciendo parte de la emisora ‘La kalle’, donde reveló detalles de sus proyectos, pero también de algunas de las situaciones por las que ha atravesado, una de las que más llamó la atención tuvo que ver con Don Jediondo asegurando que tras sus bromas lo perdonó e incluso dejó claro que no guarda rencor:

“Resulta que yo hago las celebraciones todos los años del año nuevo chino y entonces esta es una celebración muy especial y entonces ese día estábamos haciendo unas indicaciones de rituales del año nuevo chino y llevaba un gallo de papel y entonces el hijuemadre como es.

Yo estaba explicando al aire y todo, llega este hijuemadre y me quema el gallo al aire en vivo y entonces imagínate todos dijeron corte, corte y bueno, la gente empezó a llamar y se puso brava, porque la gente está pendiente de los rituales que dice Salomón se pusieron bravos y entonces le dijeron que tenía que pedir disculpas y él no quería, que porque era su humor. Se puso brava la gente, pues lo llamaron de la presidencia y Caracol dijo tiene hacer las disculpas al aire para que no haya problema y ahí está no más de querido", fueron las declaraciones expuestas por parte del profe Salomón.

¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo, de ‘Sábados felices’?

La cadena de restaurantes del humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo, ha sido oficialmente liquidada por orden judicial, lo que implica el cierre definitivo de sus 33 establecimientos en el país.

El comediante ha explicado que, a pesar de haber tenido una gran expansión en su mejor momento, con varios puntos de venta y empleados, la empresa no logró superar diversas crisis. Entre las causas del cierre, el humorista ha mencionado la ambición de crecer de forma acelerada, una fuerte ola invernal, el paro nacional de 2021 y los efectos de la pandemia del COVID-19.