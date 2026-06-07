El Tino Asprilla causó revuelo por su apoyo a polémico candidato presidencial, ¿de quién se trata?

Faustino ‘El Tino’ Asprilla se ha consolidado como una de las leyendas más grandes, queridas y polémicas del deporte en Colombia, construyendo una brillante trayectoria futbolística en los años 90 que brilló con luz propia en la Selección Nacional, el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra. A lo largo de su carrera, el exdelantero tulueño no solo destacó por su velocidad, potencia y goles memorables en las canchas del mundo, sino que supo transformar su faceta profesional convirtiéndose en un exitoso empresario y en un directo panelista de los principales programas de debate deportivo en la televisión.

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Paralelamente, su vida personal, sus extravagancias y sus picantes opiniones sin filtro lo han mantenido constantemente bajo el radar de una audiencia que sigue fielmente cada uno de sus movimientos, tanto en los medios tradicionales como en los escenarios donde se discute la realidad del país.

Precisamente, el icónico exfutbolista sacudiera la agenda mediática al publicar una categórica declaración en sus canales oficiales, ratificando su total respaldo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Lejos de guardar una prudente distancia frente al alboroto político de la temporada, decidió invitar directamente a sus seguidores a sumarse a la causa del penalista. Con una contundente frase que encendió el avispero digital, Asprilla dejó clara su postura.

“Ya me puse la de #DefensoresDeLaPatria y ¿vos? Unite también a este equipo”, reiteró Faustino Asprilla, acompañando su mensaje con una llamativa imagen de fondo amarillo que resalta el característico logo del “tigre” junto a su propio nombre, convirtiendo la publicación en un inmediato fenómeno viral.

Esta jugada del ‘Tino’ no llega de forma aislada. Cabe resaltar que hace escasos días el propio Abelardo de la Espriella había paralizado las redes con un video publicitario en el que reunió a varias de las figuras más emblemáticas de la historia nacional, incluyendo no solo a Asprilla sino también al mismísimo Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, consolidando el mediático bloque de apoyo bajo la consigna de #Tigreenprimera. Con esta revelación masiva, la campaña del abogado demuestra su enorme capacidad para congregar a los grandes referentes del país, dividiendo la opinión pública entre quienes aplauden el compromiso de los deportistas y quienes critican su participación activa en la disputa por la Casa de Nariño.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Desde hace más de dos décadas, Abelardo de la Espriella comparte su vida sentimental y su hogar con Ana Lucía Pineda, su esposa y la madre de sus cuatro hijos: Lucía, Salvatore, Francesca y Filippo. A diferencia de la alta exposición que maneja el candidato, Pineda ha optado por mantener un perfil discreto y elegante, alejada del foco de las cámaras pero consolidándose como el soporte fundamental del jurista.