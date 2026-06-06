Mónica Rodríguez cantó la tabla por el matoneo contra las hijas de James Rodríguez y Petro

En un escenario donde las tensiones políticas suelen trasladarse de inmediato al terreno deportivo, los comportamientos de los futbolistas fuera de las canchas logran capturar la atención del público y polarizar por completo las opiniones de los internautas. Las plataformas digitales se han convertido en un verdadero polvorín luego de que se hicieran visibles las críticas cruzadas sobre un presunto desaire hacia la familia presidencial, demostrando que cualquier situación que involucre a los ídolos del balompié tiene un peso estratégico innegable para encender encendidos debates en el ecosistema digital del país.

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Precisamente, la comunicadora sacudió con fuerza las redes al reaccionar a la ola de comentarios malintencionados que salpicó a dos menores de edad en medio de la controversia. La efervescencia estalló luego de que Mónica publicara un contundente mensaje en sus canales oficiales, rompiendo el silencio para poner un freno en seco al odio cibernético y exigir protección para Antonella Petro y Salomé Rodríguez, quienes terminaron en el ojo del huracán sin tener ninguna responsabilidad.

Lejos de unirse a las eufóricas discusiones políticas o justificar los señalamientos de un bando u otro, la presentadora decidió plantarse con total firmeza y madurez a través de sus plataformas digitales para enviar un mensaje de sensatez que sacudió la agenda mediática.

“Qué mala maña de meterse con los hijos menores de la gente. Antonella Petro y Salomé Rodríguez, merecen amor y respeto. Ellas no deben ser víctimas de sus odios”, aseguró Mónica Rodríguez, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta eufórica pero aterrizada declaración, Mónica demostró una vez más que no teme meterse dar su opinión sinciera cuando se trata de defender principios fundamentales, desatando una oleada masiva de comentarios de apoyo y aplausos por parte de seguidores que exigen dejar a los niños por fuera de la polarización nacional.

¿Cuántos hijos tiene James Rodríguez?

Detrás de su imponente y comentada carrera en las canchas del mundo, la vida íntima del mediocampista cucuteño y capitán de la Selección Colombia esconde su rol más importante, el cual comparte constantemente con orgullo en sus redes sociales. James Rodríguez tiene dos hijos, quienes se han convertido en su motor fundamental fuera de los estadios de fútbol.

La mayor de ellos es Salomé Rodríguez Ospina, nacida en 2013 fruto de su matrimonio de varios años con la empresaria y modelo Daniela Ospina. La pequeña ya se roba los aplausos en plataformas como TikTok gracias a su talento para el baile. Años después, en el 2019, el futbolista sorprendió al mundo entero al anunciar la llegada de su segundo hijo, el pequeño Samuel Rodríguez, quien nació mediante el método de gestación subrogada (alquiler de vientre), consolidando un hermoso hogar que enternece de manera constante a todos los fanáticos del ‘10’.