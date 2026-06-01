“Ha sido su as bajo la manga”: Mónica Rodríguez arremete contra las declaraciones de Álvaro Uribe tras la jornada electoral

El 31 de mayo de 2026 pasará a la historia como una jornada electoral de giros inesperados. Con el conteo de votos y las tendencias claras, el panorama político nacional empieza a configurarse con dos nombres que estarán en la segunda vuelta presidencial: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.'

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Sin embargo, más allá de las cifras, se esperaba el pronunciamiento del resto de candidatos y su postura hacia las dos caras que se enfrentaran. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha encendido las redes sociales, desatando una oleada de críticas, entre ellas, la de la reconocida periodista Mónica Rodríguez.

En un video compartido poco después de conocerse los resultados parciales, Uribe adoptó un tono de resignación táctica. “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, comenzó diciendo, para acto seguido destacar la figura de Paloma Valencia, a quien calificó como una “gran líder con toda la vigencia hacia el futuro”.

No obstante, el núcleo de su mensaje se centró en la oficialización del apoyo a De la Espriella: “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él”. En su alocución, Uribe hizo un llamado a defender lo que él denomina la “economía fraterna” y un “Estado pequeño y austero”, advirtiendo sobre lo que considera una amenaza inminente para el país.

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El tono del mensaje de Uribe volvió a cargar contra sus adversarios históricos, al afirmar que Colombia no puede convertirse en una “sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”. Según el expresidente, el país no puede darse el lujo de elegir mandatarios respaldados, a su juicio, por “grupos terroristas”, cerrando filas en torno a su nueva apuesta electoral.

¿Qué dijo Mónica Rodríguez sobre la pronunciación de Álvaro Uribe?

Fiel a su estilo incisivo, la comunicadora no perdió tiempo en reaccionar a la alocución del líder del Centro Democrático. A través de su cuenta en X, Rodríguez cuestionó la narrativa del exmandatario ante los resultados obtenidos por su colectividad: “Jajajaja, dice el señor dizque ‘hemos perdido’. Abelardo siempre ha sido su as bajo la manga. Con cara o con sello estaría en segunda vuelta”, sentenció la periodista.

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Ante la inquietud de sus seguidores sobre si el “Uribismo” habría llegado a su fin tras los resultados de la jornada, Rodríguez fue contundente: “Mutó”, afirmó, sugiriendo que la estrategia del movimiento ha girado hacia nuevas figuras, dejando de lado la aspiración de Paloma Valencia, cuyo desempeño electoral calificó como un “descalabro”.

Mientras las calles procesan los resultados y las alianzas comienzan a reconfigurarse para la segunda vuelta, las declaraciones de Mónica Rodríguez ponen sobre la mesa el debate que muchos ciudadanos comparten: ¿es el apoyo a De la Espriella un movimiento genuino o una estrategia calculada de Uribe para no quedar fuera de la contienda final? La respuesta la tendrá el electorado en las próximas semanas.