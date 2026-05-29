Daniela Ospina y James Rodríguez dedicaron tierna felicitación de cumpleaños a su hija Salomé

El calendario no da tregua y una de las hijas más queridas y reconocidas de la farándula nacional ha alcanzado una nueva e importante etapa en su vida. Salomé Rodríguez Ospina, la primogénita del astro del fútbol colombiano James Rodríguez y de la empresaria y modelo Daniela Ospina, celebró su cumpleaños número 13.

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Como ya es costumbre en esta fecha tan especial, sus famosos padres recurrieron a las plataformas digitales para expresar el profundo amor y orgullo que sienten al verla transformarse en toda una adolescente. A pesar de que la pareja tomó rumbos diferentes hace varios años, la crianza y el bienestar de Salomé siempre han sido su máxima prioridad, manteniendo una relación de co-paternidad ejemplar que se refleja en cada uno de sus logros.

En esta ocasión, la primera en conmover a los internautas fue Daniela, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un tierno video que recopila momentos entrañables de la infancia y el crecimiento de la menor, acompañado de una dedicatoria cargada de nostalgia y sentimiento materno.

Consciente de la rapidez con la que avanzan los años, la empresaria antioqueña abrió su corazón ante sus millones de seguidores: “Cómo pasa el tiempo… Y sin pensarlo, hoy cumples 13. Todavía no entiendo en qué momento la bebé que cargaba en mis brazos con tanto amor y anhelo creció tanto”, inició redactando Daniela en su publicación.

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La modelo no dudó en agradecer el impacto positivo que ha tenido la vida de su primogénita en su propio camino personal. “Verte crecer ha sido una de las cosas más felices de mi vida. Gracias por hacerme mamá y por mostrarme que serlo ha sido lo más bonito que me ha pasado. Eres, sin duda, uno de los mejores capítulos de mi historia… y espero que sigamos escribiéndola juntas, día a día, con muchísimo amor. Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón”, concluyó.

El tierno deseo de James Rodríguez

Por su parte, el mediocampista de la Selección Colombia no se quedó atrás y utilizó el formato de las historias en sus redes sociales para felicitar a su “niña”. James compartió una fotografía junto a la cumpleañera, dejando en evidencia la gran complicidad, el parecido físico y el estrecho vínculo que los une a pesar de la distancia física que imponen sus agendas profesionales.

“Mi niña cumple años, te deseo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad, Papá te ama mucho”, fueron las palabras del futbolista, un mensaje directo pero cargado de la ternura que siempre demuestra en su faceta como padre.

Salomé, quien ya empieza a perfilarse en las plataformas digitales gracias a su carisma y su innegable talento para el baile, ha recibido una oleada de felicitaciones por parte de los seguidores de sus padres, amigos de la industria y miembros de su familia. Con este nuevo año de vida, la joven no solo entra oficialmente en la adolescencia, sino que consolida el rol que siempre ha tenido: el de ser el motor principal y el lazo inquebrantable entre Daniela y James.