Actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ rompió el silencio de cara a las elecciones, “No creo en los mesías políticos”

La talentosa y reconocida Angélica Blandón ha vuelto a quedar en el centro de las miradas, pero esta vez lejos de las cámaras de televisión y en los terrenos movedizos del debate nacional. Con una destacada trayectoria en producciones icónicas de la televisión colombiana, como 'Paraíso Travel’, 'Las muñecas de la mafia’ y 'Tres Milagros’, Blandón ha consolidado una voz sumamente respetada dentro de la industria del entretenimiento, logrando que cada una de sus apariciones o declaraciones se conviertan de inmediato en foco de atención para millones de colombianos.

Le puede gustar: Antonella Petro rompió el silencio tras el supuesto desplante de James Rodríguez y mandó contundente mensaje, “ Te escribía cartas”

Precisamente, la actriz hace pocos días dio de que hablar al reaccionar de manera contundente a la recta final de la carrera por la Casa de Nariño. La controversia estalló luego de que la artista publicara un extenso y maduro mensaje en sus canales oficiales, detallando los principios que guiarán su decisión en el tarjetero y alejándose del fanatismo ciego que hoy divide al territorio nacional.

Lejos de casarse con una ideología de forma radical o defender a capa y espada la perfección de un aspirante, Blandón decidió plantarse con total firmeza para enviar un mensaje de sensatez y recordar que el poder real debe permanecer siempre en manos de la ciudadanía.

“No creo en los mesías políticos. No estoy de acuerdo con TODO lo que propone ningún candidato, ni creo que la democracia consista en entregarle un cheque en blanco a nadie. Pero sí tengo claridad sobre los valores que quiero defender: la vida, la paz, el diálogo... Y después de las elecciones, seguiré haciendo lo mismo: apoyar lo que creo correcto y cuestionar lo que creo equivocado”, sentenció de manera directa, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta sorpresiva, pero aterrizada declaración, la actriz demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán para exigir un país más humano, desatando una oleada de comentarios de apoyo y debate entre sus seguidores en plena ebullición de la coyuntura nacional.

¿Cuántos hijos tiene Angélica Blandón?

Angélica Blandón tiene dos hijas, quienes se han convertido en su motor fundamental fuera de los sets de grabación. La mayor de ellas es Brissa, nacida en 2007, fruto de una relación pasada de la artista y con quien hoy en día comparte una notable complicidad que sorprende a sus fanáticos por el gran parecido físico entre ambas. Catorce años después, en el 2021, la actriz le dio la bienvenida a su segunda pequeña, Candela, cumpliendo nuevamente el sueño de la maternidad y consolidando un hermoso hogar femenino que se roba constantemente los elogios de sus seguidores por la dedicación y el amor con el que asume su crianza.