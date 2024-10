Samuel, hijo de James Rodríguez cumplió cinco años y su celebración fue por lo alto

Samuel, hijo del futbolista colombiano James Rodríguez, llegó a su quinto cumpleaños rodeado de amor, alegría y una celebración a la altura de la ocasión. Con detalles cuidadosamente planeados, la fiesta fue un evento especial con la temática de Rainbow Friends.

Hijo de James Rodríguez cumplió cinco años y así fue su celebración

Con las palabras “Feliz cumple my boy Samu que seas muy feliz te amo”, el futbolista le deseó lo mejor a su pequeño hijo. Incluso, María del Pilar Rubio, mamá de James compartio una serie e fotografías mencionando “Está de cumple mi niño hermoso los mejores 5 años de mi vida…el niño que todos los días me levanta con una sonrisa que se adapta y se disfruta todo, el que quiere tener un zoológico en la casa el más familiar. Soy la abuela más feliz y bendecida mi amor me diste años de vida…que seas muy feliz”, mencionó

James Rodríguez y su familia se encargaron de personalizar cada detalle, mostrando no solo su dedicación como padre, sino también el deseo de hacer de este día un recuerdo inolvidable para su hijo. Desde juegos interactivos hasta una mesa de dulces con diseños únicos, la fiesta fue un despliegue de esmero y cariño.

Del mismo modo, muchos de sus seguidores aprovecharon el momento para desearle lo mejor al pequeño Samuel. Pero quienes no desaprovecharon el momento fueron sus fans mujeres, ya que también le lanzaron uno que otro piropo por su atractivo físico, y por verlo en su rol de padre.