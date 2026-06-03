Fuerte mensaje de Mónica Rodríguez a los políticos de centro para segunda vuelta: “No deberían tomarse ningún café con nadie”

La periodista y presentadora Mónica Rodríguez manifestó su opinión sobre la postura que deberían tomar los candidatos presidenciales de centro tras no pasar a una segunda vuelta presidencial.

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Entre otras cosas, la periodista señaló que es fundamental que los excandidatos respeten la autonomía de sus votantes.

“Pues los candidatos de centro no deberían tomarse ningún café con nadie y dejar que sus electores cojan para donde mejor les parezca”, advirtió Mónica Rodríguez.

¿Cuál es la posición de Sergio Fajardo y Claudia López?

Claudia López y Sergio Fajardo han manifestado duros señalamientos contra Abelardo de la Espriella y su proyecto político. Sin embargo, por ahora no han manifestado si votarán en blanco o apoyarán directamente a Iván Cepeda.

Por el lado de López, ha señalado que si bien no está de acuerdo con algunas posturas de Cepeda, lo considera una persona decente. Además, le ha pedido asumir posiciones con asuntos específicos.

“Iván Cepeda y el Presidente se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás. El camino es reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”, trinó López el pasado 31 de mayo.

Por el lado de Fajardo, el excandidato presidencial se limitó a publicar un decálogo en el que se refirió a sus principios de cara a la segunda vuelta presidencial.