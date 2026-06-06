‘La bruja más poderosa’ revela el nombre del próximo presidente tras una escalofriante lectura, “La carta...”

La recta final por la presidencia de Colombia se terminó de salir de control y esta vez la controversia no llegó por cuenta de las encuestas o los debates políticos, sino desde el mundo del esoterismo. Con el país en vilo por saber quién se quedará con el poder en la segunda vuelta, las revelaciones del mundo espiritual se han metido de frente en la agenda pública, demostrando que la ebullición electoral no tiene límites en el universo digital.

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Una demoledora lectura de cartas ha puesto a tambalear las redes sociales al lanzar un vaticinio definitivo sobre los candidatos, un hecho que salpicó de inmediato la conversación masiva de los internautas y convirtió la contienda en un verdadero polvorín donde la fe y la política se cruzaron sin filtros.

Precisamente, la vidente sacudió con fuerza el escenario patrio al reaccionar de manera categórica al complejo panorama que rodea la segunda vuelta electoral. La controversia estalló luego de que la mentalista publicara un explosivo video en sus canales oficiales, rompiendo el silencio para destapar lo que, según ella, depara el destino para los dos aspirantes que se la juegan toda en las urnas.

Lejos de guardar una postura diplomática o apaciguar las tensiones entre las campañas de izquierda y derecha, la bruja decidió plantarse con total firmeza en sus plataformas digitales para realizar una lectura en vivo que dejó con la boca abierta a más de uno. Con los arcanos en la mano, invocó la guía espiritual antes de soltar la demoledora sentencia.

“Iván Cepeda es el presidente que tomará posesión este año. Veamos las cartas, no lo digo yo, lo dicen las cartas. Otra vez el fin. La carta de la muerte es el fin. O sea, no veo con esta carta futuro. El doctor Abelardo de la Espriella... Padre celestial, concédeme el permiso. Espíritus que infunden la verdad, revélense a través de estos arcanos. Abelardo de la Espriella es el próximo presidente”, sentenció de manera directa y contundente, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta eufórica revelación, la mentalista demostró una vez más que el misticismo se metió de frente en el ojo del huracán de la coyuntura nacional, desatando una oleada masiva de comentarios cruzados entre creyentes y escépticos que siguen con lupa cada movimiento de la contienda.