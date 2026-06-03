Vidente reveló al ganador de la segunda vuelta presidencial y afirmó que provocará un “caos total”

La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo está moviendo el ambiente político, también abrió espacio para todo tipo de lecturas, predicciones y conversaciones en redes sociales. En medio de la expectativa por el resultado entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, una mujer que lee el tarot llamó la atención al hablar de un panorama marcado por tensión, celebraciones y posibles protestas después de que se conozca al ganador.

Le puede interesar: Seguidor de Cepeda le llevó serenata a Oviedo para que se una a la campaña y ganarle a De la Espriella

La lectura generó conversación porque conecta con uno de los temas que más se ha repetido durante esta campaña. La segunda vuelta está prevista entre De la Espriella, quien lideró la primera vuelta, e Iván Cepeda, en medio de un escenario en el que observadores de la Unión Europea aseguraron que la votación fue transparente y sin irregularidades relevantes.

¿Qué dijo la tarotista sobre la segunda vuelta presidencial?

Según la lectura compartida, la mujer aseguró que después de anunciarse el ganador podrían presentarse momentos de tensión en el país.

“Se anuncia el ganador y va a haber protestas. Yo veo un caos total, gente que será herida y otra gente que va a celebrar. Habrá situaciones violentas. Como sociedad, siento que los colombianos están divididos”, afirmó la tarotista.

La frase generó reacciones porque no solo habla de un posible resultado electoral, sino de un ambiente social que, según su interpretación, estaría cargado de emociones opuestas, por un lado, personas celebrando; por el otro, ciudadanos inconformes con lo que ocurra en las urnas.

Sin embargo, es importante aclarar que este tipo de lecturas hacen parte de creencias espirituales y esotéricas, por lo que no constituyen información comprobada ni pueden presentarse como una advertencia oficial sobre alteraciones de orden público.

¿Quién será el ganador de la segunda vuelta?

Otro de los puntos que más llamó la atención fue cuando la mujer aseguró que el candidato ganador podría estar relacionado con un signo de agua.

“Es probable que el candidato que gane sea un signo de agua; Cepeda es Escorpio”, comentó durante su lectura.

La referencia abrió conversación entre quienes suelen seguir temas de astrología, tarot y predicciones virales, especialmente porque los signos de agua, dentro de la astrología, son Cáncer, Escorpio y Piscis.

Aunque las predicciones esotéricas suelen moverse en espacios de entretenimiento y redes sociales, en contextos electorales pueden tomar más fuerza porque conectan con la incertidumbre de los ciudadanos. En este caso, la lectura de la tarotista no solo habla de un posible ganador, sino de una sensación de país dividido que muchos usuarios han relacionado con el clima de campaña.

Por ahora, lo único verificable es que Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y que las autoridades electorales y observadores internacionales han defendido la transparencia del proceso frente a señalamientos de fraude.

La predicción, entonces, queda en el terreno de lo simbólico y lo viral: una lectura de tarot que no reemplaza los resultados oficiales, pero que sí terminó sumándose a la conversación sobre una elección que mantiene al país atento.