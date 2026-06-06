Álvaro Uribe acusó a Petro de “cobarde instigación” por la segunda vuelta y puso en el ojo del huracán a Cepeda

El reconocido político Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a quedar en el centro de las miradas, pero esta vez agitando con fuerza las las redes sociales con un fuerte pronunciamiento. Con una de las trayectorias más influyentes y comentadas en la historiade Colombia, habiendo gobernado al país durante dos periodos presidenciales entre 2002 y 2010 y liderado la bancada del Centro Democrático en el Senado, Uribe Vélez ha consolidado una voz sumamente respetada por sus simpatizantes y férreamente cuestionada por la oposición, logrando que cada una de sus apariciones o trinos se conviertan de inmediato en foco de atención para millones de ciudadanos.

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Precisamente, el exmandatario y líder del Centro Democrático sacudió con fuerza la esfera política al reaccionar de manera categórica al complejo panorama que rodea la carrera por la Casa de Nariño. La controversia estalló luego de que el jefe de Estado publicara un explosivo mensaje en sus redes sociales, lanzando un durísimo dardo y pidiendo medidas radicales contra el actual gobernante.

Lejos de guardar una postura diplomática o apaciguar las tensiones, Uribe decidió plantarse con total firmeza en sus plataformas digitales, acusando de frente a Gustavo Petro de infundir miedo colectivo como estrategia para favorecer la campaña de la izquierda.

“Petro merece destitución y encarcelamiento. Por desesperado que esté, porque Cepeda puede perder las elecciones, no tiene derecho a la cobarde instigación de violencia al pueblo colombiano, a la amenaza de más violencia si pierde”, aseguró Álvaro Uribe Vélez de manera directa y contundente, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta fuerte declaración, el expresidente demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán ni liderar la férrea oposición, desatando una oleada de comentarios cruzados y polarizados entre sus seguidores.

¿Quiénes son los hijos de Álvaro Uribe Vélez?

Álvaro Uribe Vélez tiene dos hijos, fruto de su matrimonio de décadas con Lina Moreno: Tomás Uribe y Jerónimo Uribe. Ambos hermanos han ganado un gran reconocimiento en el escenario nacional, no solo por heredar el apellido de su padre, sino por consolidarse como empresarios y emprendedores en sectores como el inmobiliario y el comercio sostenible.

Aunque en diversas épocas se ha especulado sobre la posibilidad de que alguno de los dos dé el salto a la arena electoral para continuar el legado político de su progenitor, tanto Tomás como Jerónimo han preferido mantener un perfil enfocado en el mundo corporativo y de los negocios privados, alejándose de los cargos públicos.