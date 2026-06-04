Feid apareció por sorpresa en la Universidad de Antioquia y una intérprete de señas se robó las miradas

La Universidad de Antioquia tuvo un inicio de Semana Estudiantil bastante difícil de ignorar. El martes 2 de junio de 2026, Feid apareció de manera inesperada en la plazoleta central de la institución y desató una reacción inmediata entre los asistentes, que pasaron de la sorpresa a los gritos, los aplausos y los celulares en alto para registrar el momento.

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El cantante paisa, uno de los nombres colombianos con mayor proyección internacional dentro de la música urbana, llegó al campus en medio de una presentación que no estaba dentro de lo que muchos estudiantes esperaban ver ese día. Por eso, en cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en TikTok, Instagram, X y Facebook, convirtiendo la aparición del artista en uno de los temas más comentados por la comunidad universitaria.

Pero aunque la presencia de Feid ya era suficiente para volver viral la jornada, hubo otra figura que también terminó llevándose buena parte de las miradas: la intérprete de Lengua de Señas Colombiana que acompañó el concierto.

¿Por qué se volvió viral la intérprete de señas del concierto de Feid?

En varios de los videos compartidos en redes sociales se ve a la intérprete siguiendo las canciones con una energía que llamó la atención del público. No se limitó a traducir palabras de manera literal, sino que acompañó el ritmo, los cambios de intención y la fuerza de los temas con expresiones faciales, movimientos corporales y una presencia escénica que terminó conectando con quienes estaban viendo el show.

La Lengua de Señas Colombiana es la lengua propia de la comunidad sorda en Colombia y cuenta con estructura y gramática propias, por eso, no debe entenderse como una simple mímica o una traducción palabra por palabra del español.

En espectáculos musicales, las personas sordas pueden acercarse a la música a través de distintos estímulos: las vibraciones, las luces, el movimiento del público, la puesta en escena y, cuando existe, la interpretación en lengua de señas. En una nota la interpretada por artistas sordos y oyentes en Bogotá, creadoras del proyecto explicaban que la lengua de señas tiene su propia musicalidad y que no se trata solo de “ponerle señas” a una canción, sino de incorporar velocidad, intensidad, expresión y emoción.

En otros países, la accesibilidad en festivales y conciertos ya viene tomando más fuerza con medidas como intérpretes de lengua de signos, subtítulos en pantallas, zonas preferentes y personal de apoyo. Estas iniciativas buscan que la cultura en vivo pueda ser disfrutada por públicos diversos y no solo por quienes acceden a la música desde la audición.