Ryan Castro adelantará su fiesta de ‘Awooween’ en dos ciudades fuera de Bogotá: ¿Cali y Bucaramanga?

Ryan Castro dejó a más de uno con la intriga prendida, y no precisamente por una canción nueva. En los últimos días, Cali y Bucaramanga comenzaron a llenarse de pistas relacionadas con el artista, lo que desató la pregunta que muchos fans ya están haciendo en redes sociales: ¿serán estas las próximas ciudades elegidas para el cierre de su tour SENDÉ?

La conversación tomó fuerza después de que aparecieran vallas con mensajes asociados al cantante en estas dos ciudades. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre fechas, boletería o escenarios, los seguidores del artista no pasaron por alto el detalle, especialmente porque semanas atrás Ryan Castro había convocado a sus fans para elegir las ciudades que harían parte de las últimas fechas de su gira.

Y como en redes no se deja pasar ni una pista, la aparición de estas piezas en Cali y Bucaramanga prendió las teorías. Para muchos, no sería casualidad que justo estas ciudades empezaran a mostrar señales después de la convocatoria realizada por el artista, y se estiman dos fechas: 22 y 29 de agosto.

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Ryan Castro Cortesía

Cali y Bucaramanga, las primeras en dar señales

De acuerdo con la información conocida, Cali y Bucaramanga fueron las primeras ciudades en las que aparecieron mensajes relacionados con Ryan Castro tras la dinámica que activó el cantante con sus seguidores.

En esa convocatoria, miles de fanáticos se registraron y apoyaron a sus ciudades con la ilusión de recibir una de las últimas fechas del tour SENDÉ. Por eso, la aparición de las vallas cayó como gasolina para la emoción de quienes esperan ver al artista en vivo.

Eso sí, hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial que Cali o Bucaramanga ya estén confirmadas dentro del cierre de la gira. Tampoco se conocen fechas, lugares ni detalles sobre venta de entradas. Lo que hay, por ahora, son señales que tienen a los fans hablando y esperando el siguiente movimiento.

El tour SENDÉ sigue dando de qué hablar

El nombre de Ryan Castro viene sonando fuerte durante los últimos meses gracias a su etapa SENDÉ, un proyecto ligado a sonidos caribeños y a una propuesta visual que ha marcado varios de sus shows recientes. En abril, el cantante reunió a más de 77.000 personas en Medellín entre el concierto en el Atanasio Girardot y la transmisión gratuita desde la Feria de Ganado.

Ese show también dejó claro el momento que atraviesa el artista: producción grande, invitados de alto calibre y una conexión cada vez más fuerte con sus seguidores. Además, canciones como “La villa”, junto a Kapo, han mantenido al paisa en conversación musical, con buenos números en plataformas y listas internacionales.

Por eso, no sorprende que cualquier pista relacionada con nuevas fechas en Colombia se vuelva tema de conversación. Ryan Castro ya no solo mueve fans en Medellín o Bogotá: su música tiene una comunidad regada por varias ciudades del país, y Cali y Bucaramanga parecen estar levantando la mano con fuerza.

Ryan Castro y la presencia de chamanes en su concierto Captura de pantalla tomada de redes sociales

¿Cuándo se confirmaría?

Por ahora, toca bajarle dos rayitas a la ansiedad. Aunque las vallas despertaron la expectativa, el artista y su equipo todavía no han confirmado oficialmente si Cali y Bucaramanga serán las ciudades elegidas para las últimas fechas del tour SENDÉ.

Mientras llega el anuncio formal, los fans siguen haciendo lo suyo: tomar fotos, compartir teorías y pedir que su ciudad sea parte del cierre de la gira. Lo único claro es que Ryan Castro volvió a poner a hablar a su público sin necesidad de decirlo todo de una vez.

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Y si las pistas terminan siendo lo que muchos creen, Cali y Bucaramanga podrían estar muy cerca de vivir una noche bien cargada de reguetón, gritos y mucho “awoo”.