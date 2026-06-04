Alejandro Estrada volvió a su casa tras ganar ‘La casa de los famosos’ y así fue recibido por sus seres queridos

Después de pasar casi cinco meses encerrado, bajo cámaras, estrategias, alianzas, discusiones, emociones y una presión que solo entienden quienes se meten a un reality de convivencia, Alejandro Estrada finalmente regresó a su casa. El actor, que se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió en sus redes sociales cómo fue el recibimiento que le prepararon sus familiares y amigos tras apagar las luces de la casa.

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Estrada ganó la competencia con el 63,87% de los votos del público, resultado con el que logró superar a los otros finalistas y llevarse el premio de 400 millones de pesos, según reportes sobre la final del programa.

¿Cómo fue el regreso de Alejandro Estrada a su casa?

La llegada del actor quedó registrada en un video que publicó en sus redes sociales. En las imágenes se ve el momento en que cruza la puerta de su residencia y es recibido entre abrazos, felicitaciones, comida, música y varias muestras de cariño por parte de sus allegados.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de elementos alusivos a un zorro, símbolo que Estrada adoptó durante su participación en el reality y que terminó convirtiéndose en una especie de marca personal dentro del programa. El gesto fue leído por sus seguidores como una forma de reconocer el personaje que construyó en la competencia y que terminó conectando con buena parte del público.

Y es que, más allá del premio, Alejandro salió de la casa con una narrativa clara: la de un participante que supo leer el juego, moverse entre alianzas, conversaciones y tensiones, y sostener una imagen que fue creciendo con el paso de las semanas.

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Estrada explicó en varias ocasiones que su forma de jugar estuvo relacionada con la comunicación y el manejo de las relaciones interpersonales. En un formato donde todo se ve, todo se comenta y todo puede convertirse en estrategia, el actor entendió que no solo se trataba de resistir el encierro, sino de saber vincularse con los demás.

En el video compartido por Alejandro Estrada se ve al actor cantando, comiendo y agradeciendo el apoyo recibido durante los casi cinco meses que duró su aislamiento. El momento generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la emoción del reencuentro y la cercanía que mostró con las personas que lo esperaban en casa.

El regreso también funcionó como una especie de cierre simbólico para su paso por el reality. Después de semanas de exposición permanente, nominaciones, conflictos, alianzas y votaciones, Estrada volvió al espacio más íntimo, su hogar.

Para muchos de sus fanáticos, ese momento terminó siendo tan importante como la misma final, porque mostró al actor fuera del personaje de competencia, rodeado de quienes celebraron su triunfo desde la distancia y lo acompañaron durante una de las etapas más mediáticas de su vida reciente.

Con este regreso, Alejandro Estrada no solo cerró su participación en La casa de los famosos Colombia, sino que abrió una nueva etapa después de convertirse en uno de los nombres más comentados del entretenimiento nacional.