¿Antojo de embarazada? Esta es la oblea con chicharrón y ají que es viral en redes

En Colombia hay varios ‘antojitos’ por los que muchos pecan en la dieta y no se sienten tan culpables, como por ejemplo la oblea, una galleta delgada con arequipe a la que se le agregan toppings; pero un emprendimiento se fue más allá al hacer este postre con chicharrón y ají.

Es normal que a las obleas se les agregue salsas o mermeladas de mora, maracuyá y otras frutas, maní, crema de leche e incluso queso, pero ponerle chicharrón carnudo es algo que nunca se había visto.

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La creadora de contenido ‘Lola Carola’ fue la encargada de dejar en evidencia que esta oblea sí existe en un video que se viralizó rápidamente en Tiktok, plataforma china en la que se abrió una gran conversación al respecto.

“Ni en mi peor ataque de ansiedad por la comida”, “Menos información, por favor”, “Yo pensé haberlo visto todo”, “Estoy embarazada y me dieron náuseas”, “No me gusta la oblea dulce, menos esa”, “Lo más ordinario que he visto”, “Yo no tenía oblea ni arquipe, entonces la hice con arepa y suero costeño y me quedó de lujo” y “¿Dónde queda para evitar pasar por ahí?”, fueron algunas de las reacciones.

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¿La probaría? Presentan pizza con patas de gallina criolla

Una pizzería en Tijuana, México, ha causado revuelo en redes sociales tras presentar una pizza con patas de gallina criolla como ingrediente principal. La creación, que combina irreverencia y sabor, ha generado tanto curiosidad como controversia entre los comensales.

Una propuesta que rompe las reglas

La innovación llega de HOLY Pizza Dispensary, un restaurante tijuanense conocido por sus mezclas poco convencionales y su estilo provocador. En esta ocasión, sorprendieron al incluir patas de gallina criolla —ingrediente más común en caldos tradicionales— como topping estrella sobre una base artesanal.

Viral en redes sociales

El lanzamiento no tardó en hacerse tendencia. Videos y fotos del platillo circularon por TikTok e Instagram, donde los usuarios reaccionaron con una mezcla de asombro, humor y desconcierto.

“Italia declara a México enemigo #1”, escribió un usuario. Otros lo calificaron como “una locura deliciosa” o, simplemente, “una broma que se salió de control”.

Entre la tradición y la provocación

Aunque la propuesta pueda parecer extrema, varios críticos gastronómicos locales destacan que este tipo de iniciativas revalorizan ingredientes humildes y ponen en discusión los límites del arte culinario. Las patas de gallina, ricas en colágeno y sabor, ofrecen una textura inusual que ha despertado la curiosidad de los más atrevidos.



