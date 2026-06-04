“No quería hijos”: Mario Espitia confiesa por qué tuvo que terminar su relación

Mario Espitia es un carismático actor barranquillero reconocido por dar vida a personajes que resuenan con su herencia costeña, protagonizado exitosas producciones como ‘Oye Bonita’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y ‘Leandro Díaz’. Su versatilidad lo ha llevado a explorar también el mundo de la presentación, donde su habilidad para conectar con el público brilla con luz propia.

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Con una trayectoria en constante evolución, Mario Espitia se ha consolidado como uno de los rostros más queridos y reconocidos de la pantalla colombiana, quien ha crecido exponencialmente en redes sociales gracias a sus sketches donde saca sus dotes como actor mientras plantea situaciones del común.

Recientemente, el actor fue invitado a ‘Los hombres sí lloran’, formato del actor Juan Pablo Raba, el cual es un pódcast especializado en hombres, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Algunas de las celebridades que han pasado en el espacio son Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvin Santiago Cruz; algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Mario Espitia expresó su deseo de ser padre a los 42 años

En el caso del actor barranquillero, tocó un importante tema para él: la paternidad. La cuál describió como un sueño, al igual que casarse, pero por esta razón tuvo que ponerle fin a su relación, así lo explicó:

“Terminé una relación porque desafortunadamente ella no quería tener hijos y terminamos desde el amor. Hoy en día digo tengo 42 años, digo será que sí, satanadizima la soltería pues aquí en Latinoamérica, entonces ya sueltas la parte social y dices voy hacerlo, pero cuando estas en la intimidad dices: ¿será que a esta edad seré un buen papá, un buen esposo?”, expresó Mario Espitia.

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Para el actor, estos escenarios le plantean muchas preguntas, solo de pensar de cuando esta agobiado cómo sería con un hijo, preguntadole a Raba que cómo cumplía ese rol: “Esas vainas me consumen por dentro, es un sueño para mi por eso he trabajado mucho en mi para poder ser un buen hombre y acabar con una cadena de divorcio que he visto cercana”.

En los comentarios, los seguidores de ambos actores aplaudieron el que pudieran mostrar su vulnerabilidad y sus emociones de forma abierta, además de asegurar que con su discurso, Mario Espitia será un gran padre. No obstante, el actor no entró en detalles sobre quién es su expareja y si hacía parte de la farándula colombiana.