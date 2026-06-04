J Balvin y Valentina Ferrer revelan su deseo de ampliar la familia: ¿Viene una niña en camino?

El 7 de mayo de 1985 Colombia vio nacer a una de sus estrellas más grandes de la música, se trata de J Balvin, el niño de Medellín que le apostó al género urbano y que puso al país en el radar de todo el mundo. En cuanto a su vida personal, siempre ha sido bastante reservado pero en su regreso tras estar unos años sin lanzar música, quien se ha ganado la atención de millones de personas, es la modelo y empresaria argentina,Valentina Ferrer, su pareja.

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Su relación empezó a tener más visibilidad gracias a Valentina, quien por medio de sus redes sociales comparte algunos aspectos de su vida profesional, pero sobre todo su día a día al lado de la estrella de reguetón y su hijo, Río. En una reciente entrevista en el programa Despierta América, la pareja abrió su corazón sobre sus proyectos personales y, de manera especial, sobre el anhelo de darle la bienvenida a una niña a su familia.

El diálogo, que fluyó con la naturalidad propia de una pareja que atraviesa un buen momento, comenzó cuando fueron cuestionados sobre la posibilidad de buscar la llamada “parejita”. Ante la pregunta, el intérprete de Mi Gente no titubeó al manifestar su fe y esperanza: “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”. La respuesta, aunque entusiasta, fue puesta en perspectiva por el propio artista cuando se le interrogó por el cuándo: “Pues rápido, vamos a ver”, añadió con una sonrisa.

Por su parte, Valentina Ferrer, con el carisma que la distingue, aportó una cuota de picardía a la conversación al revelar la dinámica interna que manejan respecto a la planificación familiar. Entre risas, la modelo argentina admitió que la búsqueda es una constante: “La práctica está siempre”. No obstante, Ferrer compartió una particular confesión sobre la actitud de Balvin ante la paternidad a largo plazo: “Me sorprende que él dice eso y luego tiene miedo. Él quiere la niña porque dice que quiere que la niña sea como Rio es conmigo”.

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Esta declaración dejó entrever la profunda conexión que el cantante tiene con su hijo y cómo esa experiencia ha despertado en él un deseo genuino de volver a vivir la etapa de la crianza. Más allá del deseo de ampliar el hogar, la pareja aprovechó el espacio para reflexionar sobre los pilares que mantienen sólida su unión.

A pesar de ser figuras del entretenimiento con agendas altamente exigentes y personalidades que, según han admitido, presentan “grandes diferencias”, ambos coinciden en que la comunicación ha sido la clave fundamental para superar cualquier obstáculo.

¿Cómo se conoció J Balvin con Valentina Ferrer?

Durante una entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista.

Para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”, desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.

“¿Por qué la respeto tanto?, porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio”fueron las palabras del cantante. Tras varios años juntos llegó su primer hijoRío y actualmente la pareja vive en Nueva Yorky frecuentemente visitan sus hogares en Colombia y en Argentina.