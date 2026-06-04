Que no le pase: Hombre se quedó encerrado tras quedarse dormido durante la película

Lo olvidaron dentro del cine: hombre quedó encerrado tras quedarse dormido durante la película - Fuente: Video de X

Lo que comenzó como una salida de entretenimiento terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para un hombre en Monterrey, México. Raúl, un guardia de seguridad, acudió a una función de cine para disfrutar una película, pero al quedarse dormido en la sala terminó atrapado dentro del establecimiento durante varias horas.

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Despertó solo y con las puertas cerradas

Según medios locales, el hombre asistió la noche del lunes a una proyección en un complejo ubicado en el centro de la ciudad. Tras finalizar la película, permaneció dormido en su asiento sin que nadie advirtiera su presencia.

Al abrir los ojos, Raúl se encontró con la sala vacía y el cine cerrado. Sin posibilidad de salir por sus propios medios, decidió solicitar ayuda a través del servicio de emergencias 911.

Permaneció atrapado durante más de 12 horas

Elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar durante la madrugada para verificar la situación. Sin embargo, al no localizar a los responsables del establecimiento y al determinar que el hombre no corría peligro inmediato, las autoridades optaron por no forzar el ingreso al local.

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Mientras esperaba una solución, los equipos de emergencia incluso le facilitaron bebidas a través de una pequeña abertura en una de las puertas. Finalmente, Raúl pudo abandonar el establecimiento cerca de las 8:00 am, después de permanecer encerrado más de 12 horas.

Visiblemente cansado, el hombre relató a medios de comunicación que se encontraba agotado y con hambre tras la larga espera.