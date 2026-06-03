¿Por qué los fandoms del K-pop están apoyando a Iván Cepeda? La tendencia que crece en redes sociales

Iván Cepeda asegura que hay una "estrategia de la mentira" en la campaña presidencial

La política colombiana ya no solo se mueve entre plazas públicas, debates televisados, entrevistas radiales o videos de candidatos intentando parecer cercanos en redes sociales.

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Ahora también se cruza con fancams, edits, hilos explicativos, memes, audios virales y comunidades digitales que entienden muy bien cómo funciona el algoritmo.

En las últimas horas, seguidores del K-pop en Colombia comenzaron a mover publicaciones en X, TikTok, Instagram y Facebook a favor de Iván Cepeda y el Pacto Histórico, en una dinámica que sorprendió a quienes todavía creen que los fandoms solo existen para hablar de música, coreografías o lanzamientos.

Antes de seguir, y por si el algoritmo no le ha servido todavía este pedazo de internet, vale explicar algo: el K-pop es la música pop surcoreana, pero también es una cultura digital enorme, organizada y con códigos propios. Sus fandoms suelen tener nombres, lenguajes internos, campañas coordinadas y una capacidad muy alta para mover conversación en redes sociales. BTS y Blackpink son dos de los grupos más conocidos globalmente; en el caso de BTS, su fandom se llama ARMY, mientras que el de Blackpink es conocido como Blink.

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Lo que está ocurriendo en Colombia no aparece aislado de una historia más amplia. Desde hace varios años, comunidades de fans del K-pop han participado en conversaciones sociales y políticas alrededor del mundo, especialmente en internet. En 2020, por ejemplo, medios internacionales documentaron cómo fans del K-pop participaron en acciones digitales relacionadas con Black Lives Matter, donaciones, bloqueo de hashtags racistas y campañas coordinadas en plataformas como X y TikTok.

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De acuerdo con Time, este tipo de fandoms ha demostrado capacidad para organizarse rápidamente en línea y llevar su influencia más allá del entretenimiento.

¿Por qué fans del K-pop están hablando de política?

La pregunta no es menor, porque durante años se ha intentado reducir a las fans jóvenes a una caricatura: adolescentes gritando por un artista, consumidores sin criterio o comunidades “intensas” que no tendrían nada que decir sobre la vida pública. Sin embargo, esa mirada se queda corta frente a lo que realmente ocurre en redes.

Los fandoms funcionan como comunidades con reglas, liderazgos informales, códigos visuales, capacidad de convocatoria y una lectura muy fina de las plataformas. Saben cuándo usar una etiqueta, cómo empujar una conversación, qué tipo de contenido puede viralizarse y cómo convertir una publicación pequeña en una tendencia.

En el caso colombiano, las publicaciones reportadas por usuarios apuntan a un apoyo hacia Iván Cepeda y el Pacto Histórico desde sectores juveniles que leen su candidatura en clave de derechos humanos, paz, justicia social y continuidad de una agenda progresista. Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, ha construido parte de su trayectoria pública alrededor de temas como la defensa de los derechos humanos, la paz y las víctimas del conflicto armado.

Incluso la senadora Clara Lopez, se tomó el tiempo de agradecer el tiempo y apoyo que ha recibido la candidatura de Cepeda por parte de los fandoms.