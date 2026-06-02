¿Cepeda sigue sin buscar los votos del centro? El fuerte reclamo de Jennifer Pedraza

Las calculadoras políticas de cara a la segunda vuelta presidencial se reactivaron con fuerza en Colombia, pero los puentes entre la izquierda y los sectores moderados parecen estar congelados. Luego de conocerse los resultados que obligan a definir la jefatura de Estado en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, la representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso y jefa de debate de Sergio Fajardo, Jennifer Pedraza, lanzó un fuerte dardo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda revelando que el aspirante oficialista no ha realizado ningún movimiento formal para atraer el caudal electoral que respaldó a Sergio Fajardo, los cuales fueron 1.009.073 de personas, lo que significó el 4,26 % de la votación a nivel nacional, quedando de cuarto en la contienda.

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La tensión radica en el valor estratégico del electorado de centro, que se convirtió en el botín más codiciado de la campaña. De acuerdo con Pedraza, la ausencia de canales de comunicación directa demuestra que habría una falta de claridad en la estrategia del candidato gubernamental para convencer a los sectores alternativos y de opinión que se resisten a alinearse de forma automática.

“Al día de hoy, Iván Cepeda no ha convocado ni pública ni privadamente a los sectores distintos que competimos en estas elecciones y que, en el caso de Sergio Fajardo, sacamos un millón de votos libres, a conciencia, éticos, llamando y luchando por un país diferente. Entonces, uno dice: ahí tampoco vemos ninguna claridad de parte del candidato directamente”, enfatizó la congresista.

La prueba de fuego: ¿Tiene Cepeda autonomía real frente a Gustavo Petro?

Para la congresista, cualquier posibilidad de diálogo formal está sujeta a un factor innegociable y es que el propio Iván Cepeda demuestre independencia política frente a las directrices de la Casa Nariño. El temor de este sector es que la candidatura del Pacto Histórico actúe simplemente como un apéndice de la actual administración, lo que anularía la viabilidad de un acuerdo programático equilibrado.

Pedraza fue enfática al advertir que no aceptará intermediarios, defender sus posiciones y que la conversación debe sostenerse exclusivamente en la mesa principal.

“No, Iván Cepeda no nos ha buscado directamente él como candidato presidencial y yo pienso que cualquier conversación en este caso tiene que ser con el candidato presidencial, porque tenemos que saber si él está en esa disposición de apartarse de estas posturas del presidente, o sea, al contrario, sigue siendo un notario en y no tiene autonomía frente a lo que se viene para el país. Ojalá este no sea el escenario, pero por ahora no hay”.

El pronunciamiento llegó un escenario complejo para el oficialismo. Si bien las bases del fajardismo han manifestado su profunda preocupación ante el avance de las propuestas de la derecha radical, el bloque del centro político ha decidido revalorizar sus fuerzas. Con este movimiento, advierten que su respaldo en las urnas no llegará mediante presiones ideológicas ni adhesiones incondicionales, sino mediante una negociación abierta donde se respete la identidad de un electorado que se mantiene crítico frente al Ejecutivo actual.