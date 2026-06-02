Expareja de congresista del Pacto lanzó duras amenazas contra Abelardo De La Espriella: “Lo vamos a destripar y a fumigar”

Un hombre que asistió a las manifestaciones realizadas el lunes 1 de junio a favor de Iván Cepeda generó múltiples críticas en redes sociales por unas fuertes amenazas que lanzó hacia el candidato Abelardo De La Espriella por medio de un video. El ciudadano, identificado como Andrés Solano, afirmó: “con todos los ‘jaguares’, porque vamos a ir a buscar Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar; al narcotraficante, al misógino, al mafioso de mafiosos”.

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En el video, el hombre también se dirigió al candidato diciéndole: “Abelardo: aquí están los ‘jaguares’, vamos a ir por ti, narcotraficante, paramilitar, mafioso y vamos realmente a meterte a la cárcel. Pido que el Ejército nacional, que sí sabe que es un ‘jaguar’, vaya por ti, vaya por el narcotraficante y mafioso que eres y te destripe y te fumigue y que te lleve para China, por allá donde hay pena de muerte para los mafiosos y narcos. Todos los jaguares te van a ir a buscar".

Congresista aclaró su relación con él

Recientemente, se conoció que Solano es expareja de representante a la Cámara del Pacto Histórico María del Mar Pizarro, por lo que se le ha interrogado sobre cuál es su actual relación con el ciudadano. Frente a ello, la congresista indicó en La Fm que Solano no es su pareja sentimental y precisó: “Rechazo los comentarios de carácter violento que él ha expresado, los cuales no me representan ni comparto”.

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“En mis comunicaciones y vida pública siempre me he limitado a rebatir las ideas y las acciones de mis contradictores políticos, nunca su persona. Por eso, rechazo dichas expresiones” precisó Pizarro, quien también es la hermana de la jefe de debate del candidato Iván Cepeda.