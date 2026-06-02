Las altas cortes blindan el escrutinio técnico y exigen a los políticos frenar la incertidumbre

Se realiza el conteo de los votos tras el cierre de las urnas durante las elecciones presidenciales celebradas en Bogotá, Colombia.

En una acción institucional sin precedentes institucionales inmediatos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura emitieron un pronunciamiento conjunto para blindar el conteo de votos y frenar la polarización que amenaza el orden público luego de la primera vuelta del pasado 31 de mayo. Las máximas autoridades de la rama judicial salieron al paso de los cuestionamientos externos para validar de manera tajante la legalidad de los escrutinios en curso.

A través de una directiva oficial firmada por sus presidentes, Iván Mauricio Lenis Gómez y Mary Lucero Novoa Moreno, ambas corporaciones judiciales ratificaron su respaldo absoluto a los ciudadanos y funcionarios encargados del conteo en las regiones. El pronunciamiento busca aislar las comisiones de las presiones políticas de las últimas horas.

Según el documento emitido, las actividades de revisión de votos son una función reglada directamente por la Carta Política y la legislación vigente. Las dos altas cortes insistieron en que el proceso se ejecuta bajo estrictas condiciones de autonomía por parte de juezas y jueces de la República, quienes fungen como los garantes finales de la voluntad popular en cada rincón del territorio nacional.

Advertencia explícita frente al riesgo de confrontación civil

El punto más crítico del pronunciamiento judicial se concentró en la conducta de los líderes políticos y los funcionarios del Estado. En un pasaje de alta trascendencia para el control de la seguridad nacional y la estabilidad civil, el texto advierte sobre las graves consecuencias que tiene para la democracia la propagación de sospechas sin fundamentos técnicos.

Mediante una comunicación escrita y formal de la Judicatura, se instó de forma perentoria a la moderación general mediante la siguiente exigencia institucional:

“Hacen un llamado a la sociedad en general y a todos los servidores públicos a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto para evitar la confrontación, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral”.

Este requerimiento directo del poder judicial apunta a desactivar focos de tensión en los centros de cómputo regionales, donde delegados de múltiples partidos han protagonizado roces por la validación de las actas de votación.

Validación del sistema electoral y veeduría internacional

Lejos de los debates partidistas, el Poder Judicial recordó la división de funciones del Estado colombiano en materia de escrutinio. La declaración aclaró que la competencia exclusiva para declarar los resultados oficiales definitivos recae sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), en su calidad de entidad autónoma del poder ejecutivo y judicial.

Asimismo, los magistrados destacaron que las misiones de observación internacional, entre las que sobresale el despliegue técnico de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, han refrendado el soporte operativo brindado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El reporte judicial subraya que la articulación con los órganos de control busca neutralizar cualquier intento de fraude o alteración del debido proceso legal.

Las autoridades judiciales concluyeron su pronunciamiento instando a la ciudadanía a encauzar cualquier inconformidad técnica exclusivamente mediante los recursos de reclamación previstos en la ley, evitando las vías de hecho.