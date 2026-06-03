Margarita Rosa mostró su cariño por Sofía Petro tras apoyar a Iván Cepeda y defender los resultados del gobierno

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices y escritoras más influyentes de la cultura nacional, la vallecaucana se ha ganado el respeto y la atención de la opinión pública gracias a su estilo directo, su agudeza conceptual y la firmeza con la que defiende sus posturas ideológicas.

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Más allá de su innegable legado en las pantallas, Margarita ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus plataformas oficiales que sigue con lupa cada una de sus interacciones, demostrando que su voz tiene un peso estratégico e influyente en las discusiones más cruciales que definen la realidad de Colombia.

Precisamente, la célebre artista sacudió el panorama del entretenimiento y la política al reaccionar de manera sumamente afectuosa a un video publicado por la joven politóloga Sofía Petro. En el clip, que rápidamente se transformó en tendencia, la hija del presidente Gustavo Petro se dirigió de forma directa a los sectores productivos para respaldar la gestión del Pacto Histórico y la propuesta de Iván Cepeda, desatando una oleada inmediata de comentarios en las plataformas digitales.

Con un tono cercano y explicativo, la joven expuso cifras contundentes para desmitificar los temores del sector privado frente a las ideologías progresistas. “Amiga empresaria, por ahí leí que no vas a votar por Iván Cepeda porque eres empresaria y tal vez eso sea porque te dijeron que las personas de izquierda están en contra de las empresas; pero te voy a contar que Colombia cerró con el mayor número de empresas registradas en el país, según The Economist, y tuvo el mejor rendimiento económico de todo el continente. Del 2022 para acá el desempleo bajó del 12% al 8%”, sustentó Sofía de manera directa.

Asimismo, la líder juvenil defendió las reformas laborales y tributarias enfocadas en la equidad social. “Este gobierno, así izquierdoso y todo, se propuso para las micro, pequeñas y medianas empresas unos impuestos progresivos, es decir, que tu pequeña empresa no tuviera que pagar los mismos impuestos en comparación a una gran empresa. Y el hecho de que la empleada de tu empresa, vamos a proponerle doña Gloria, pueda tener las horas dominicales y recargos extra nocturnos a partir de las 7 de la noche, no solo le da la dignidad que ella merece, sino que además la hace ser más productiva”, puntualizó.

Ante esta detallada explicación, Margarita Rosa de Francisco decidió sumarse a la conversación digital y, conmovida por la elocuencia de la joven, replicó el video acompañándolo de una corta pero significativa frase que dividió las opiniones entre los internautas: “Más de esta dulzura”, sentenció la actriz. Con este respaldo, el intercambio dejó en claro que el debate económico y laboral sigue encendiendo las pasiones entre las celebridades más destacadas del entorno nacional.