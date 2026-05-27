“Prefiero revolcarme en pringamosa”: Sofía Petro generó polémica con el candidato que jamás votaría

A solo una semana de que los colombianos acudamos a las urnas este próximo 31 de mayo para elegir al nuevo presidente del país, la tensión en el ambiente digital se puede cortar con un cuchillo. En esta recta final, las campañas ya no solo se juegan en las plazas públicas o en los debates tradicionales de televisión, sino en las pantallas de los celulares, donde los creadores de contenido y los hijos de las figuras políticas están sacando sus mejores estrategias.

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La encargada de sacudir por completo el avispero en las últimas horas fue Sofía Petro, la hija del actual mandatario Gustavo Petro, quien usó su cuenta oficial de TikTok para lanzar una indirecta bastante directa que dejó a más de uno con la boca abierta.

La joven estudiante y activista, quien se ha consolidado como una de las voces juveniles más influyentes de la izquierda en las plataformas digitales, subió un video que rápidamente se volvió viral y desató una oleada de comentarios. Sofía se unió a una de las tendencias del momento utilizando un audio viral que dice de forma contundente: “Mira, estamos a una semana de las elecciones presidenciales y yo prefiero caer en pringamosa, revolcarme en pringamosa que votar por...”.

El detalle que encendió de inmediato el debate entre los internautas fue la astuta edición de la joven. En las plataformas se sabe perfectamente que el audio original remata mencionando explícitamente el nombre del polémico abogado y candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la hija del presidente decidió cortar la grabación justo antes de que se pronunciara el nombre del jurista, dejando el final a la total imaginación y deducción de sus seguidores.

Como era de esperarse, la sutil pero letal pulla generó un tsunami de interacciones entre quienes aplaudieron su ingenio para hacer política digital y los sectores de la oposición que la criticaron por meterle más leña al fuego electoral.

¿Quién es la mamá de Sofía Petro?

Detrás del núcleo familiar que rodea al jefe de Estado se encuentra una de las figuras más mediáticas, comentadas y polarizantes de la política nacional actual: la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer García. Nacida en Sincelejo, Sucre, la gestora social rompió desde el primer día con el tradicional protocolo acartonado y sumiso que históricamente rodeaba a las esposas de los mandatarios colombianos.

Con un estilo marcado por la espontaneidad, el baile y su fuerte arraigo por las tradiciones culturales de las regiones, Alcocer ha sabido ganarse tanto aplausos como agrias críticas de la opinión pública.