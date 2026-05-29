Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Lucas Jaramillo por su apoyo a Abelardo de la Espriella

Si hay una mujer que se ha ganado un lugar de honor en la historia de la televisión, el arte y la literatura en Colombia, esa es Margarita Rosa de Francisco. Con una trayectoria brillante e inolvidable como la eterna ‘Gaviota’, la caleña se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento nacional.

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Más allá de su innegable talento frente a las cámaras, Margarita Rosa ha sabido construir un canal de comunicación directo y transparente con la opinión pública gracias a su agudeza intelectual, su postura firme frente a la realidad del país y la contundencia con la que aborda los debates nacionales, reafirmando que su voz tiene un peso propio que nunca pasa desapercibido en el panorama digital.

Precisamente, la escritora encendió las alarmas de las redes sociales al protagonizar un fuerte cruce de opiniones con Lucas Jaramillo. Tras verse afectada por problemas en sus plataformas digitales, Margarita Rosa no dudó en vincular la situación con las recientes posturas políticas de Jaramillo, enviándole un mensaje cargado de indignación.

“Lucas, me bloquearon el acceso a esa cuenta. No sé si en el hecho tuvo que ver gente que tú apoyas. Si es así, los felicito”, arrancó diciendo la artista, abriendo paso a una severa crítica hacia las figuras con las que Jaramillo simpatiza de cara al panorama electoral actual.

Sin filtros, de Francisco arremetió de manera categórica, señalando que a ciertos sectores “no les cabe una prueba más de su falta de ética, misoginia, clasismo, complejo de superioridad, autoritarismo, espíritu violento, egolatría, deslealtad, grosería, superficialidad intelectual e inmadurez psicológica”. Además, la actriz reflexionó sobre el impacto de estos discursos en la sociedad, asegurando que entiende que para personas despojadas de su dignidad “ese mamarracho pueda representar un símbolo aspiracional, pero no para personas como tú, o como yo, que lo hemos tenido todo”.

Finalmente, visiblemente preocupada por el rumbo de las discusiones del país, la caleña hizo un llamado a la conciencia ciudadana para no caer en lo que calificó como una “trampa banal” de personajes que considera cuestionables por sus conductas del pasado. “Si llega a ganar ese señor despreciable, lo sentiré hasta por vos”, concluyó con contundencia, dejando en claro la profunda fractura ideológica que despiertan las tensiones políticas entre las celebridades colombianas.