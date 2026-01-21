Margarita Rosa de Francisco sorprendió con su talento como cantante junto a una gran compañía

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras del entretenimiento más conocidas del país, pues durante más de 30 años se ha destacado en diferentes facetas que le han permitido ganarse el cariño del público. Si bien, en los últimos años, la caleña ha estado alejada de Colombia, pues se radicó en Miami, Estados Unidos, busca seguir presente en cada una de las situaciones que se viven en el país, dando su opinión a través de las redes sociales.

Le puede gustar: Hijo de Jorge Alfredo Vargas heredó su talento y así logró destacarse

A pesar de no estar en Colombia, lo cierto es que Margarita Rosa sigue muy presente a través de sus redes sociales compartiendo varios detalles de sus nuevos proyectos, pero también de su vida privada.

Tanto así que en medio de una de sus más recientes apariciones, la reconocida actriz mostró que su personaje de Gaviota en ‘Café con aroma de mujer’ sigue presente a pesar de los años y muestra clara de ello es que aprovechó junto familiares y amigos para interpretar esta famosa canción, donde algunos pequeños tampoco dudaron para mostrar su talento en la música: “Esto es absolutamente insoportable“.

Margarita Rosa de Francisco habló de su problema con Marbelle

En medio de su presencia en Cartagena, Margarita tuvo el tiempo de conceder algunas entrevistas, entre ellas, con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, donde aprovechó para hablar de su diferencia, pero posterior reconciliación con Amparo Grisales eligiéndola para darle un abrazo. Sin embargo, las declaraciones para Marbelle no faltaron, donde la caleña aseguró: “Si me encuentro a Marbelle también la abrazo, aunque sé que no le caigo muy bien a Marbelle”.

Seguidamente, Eva reiteró que esto se debía a la esfera política, declaraciones que fueron compartidas por Margarita Rosa de Francisco añadiendo: “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.