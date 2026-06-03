“Yo no voy a ser el jefe de una campaña electoral”: Petro asegura que no se irá de la Presidencia y justifica polémico comentario

El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente, en una entrevista con el medio estatal RTVC, a la polémica publicación que realizó el dia siguiente a las elecciones presidenciales donde criticó al candidato Abelardo De La Espriella y habló de “ponerse al frente” de cara a la segunda vuelta. Esto fue interpretado por muchos como un apoyo frontal a Iván Cepeda y hasta la insinuación de una posible renuncia del mandatario.

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Sin embargo, Petro aclaró que no piensa renunciar a su cargo y explicó a qué se refería con su comentario. “Voy a renunciar? Obvio que no. Porque yo no voy a ser el jefe de una campaña electoral. Yo voy a dar la batalla por la vida, fue lo que escribí. Por la vida, porque la vida en Colombia está hoy en peligro”, aseveró.

Durante esa entrevista, el mandatario también criticó en múltiples ocasiones a De La Espriella, a quien llamó “defensor del paramilitarismo”, y a si fórmula vicepresidencial Jose Manuel Restrepo.

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¿De donde surgieron los rumores de renuncia?

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, fue lo que dijo Petro en su publicación del 1 de junio, en la cual también habló de “tomar sus propias decisiones”. Incluso, tras el resultado de Iván Cepeda en la primera vuelta, voces como el embajador de Brasil Alfredo Saade, ahora suspendido por presunta participación en política, le pidieron que renunciara: “Presidente @petrogustavo victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.

Además, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, hizo un llamado a la necesidad de equidad en las elecciones frente a la múltiples declaraciones de Petro sobre los candidatos y resultados electorales.Ante Blu Radio, afirmó que para que el jefe de Estado pueda hacerle campaña a Cepeda, “podría renunciar a la presidencia para convertirse en militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional”.

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Sin embargo, desde la propia Casa de Nariño frenaron en seco los rumores. El jefe de Despacho de la Presidencia, Raul Moreno, mano derecha del mandatario, sentenció con contundencia en X: “El presidente no va a renunciar”.