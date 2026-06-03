¿Le ganaron a WestCol? Semana sacó pecho por los números que alcanzaron con su entrevista con De la Espriella

Tras el escrutinio se confirmó lo que se había dicho el domingo 31 de mayo: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se verán las caras en la segunda vuelta para definir quién va a reemplazar a Gustavo Petro en Casa de Nariño. Tras los resultados, el ‘Tigre’ concedió una entrevista a Semana la cual tuvo una gran audiencia.

En la tarde-noche del pasado martes 2 de junio, De la Espriella concedió su primera entrevista desde que se llevó la primera vuelta, y eligió a este medio para ello por encima de Caracol TV y RCN; todo esto tras el exitoso stream que realizó con WestCol en Kick en el que superaron los 250.000 conectados.

Entrevista de Westcol a Abelardo de la Espriella Foto: X de Abelardo de la Espriella

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Los números de esta transmisión fueron inmensamente superados por la realizada por Semana la cual alcanzó 1,6 millones de espectadores, cifra que el medio chicaneó con ganas en sus redes.

“El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo en SEMANA después de haber logrado el triunfo en la primera vuelta presidencial con más de 10,3 millones de votos.Fue la primera entrevista tras el triunfo en las urnas y habló de todos los temas de coyuntura, del apoyo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de Gustavo Petro, de una supuesta compra de votos que se activará en la Costa Caribe, de Armando Benedetti y de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.La entrevista logró un récord en la audiencia porque más de 1,6 millones de personas estuvieron conectadas en vivo para ver al candidato presidencial. De esa cifra, 1,3 millones estuvieron conectados por TikTok”, expresaron en Semana tras su logro.

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¿De la Espriella bajará el salario mínimo si es presidente? Su fórmula vicepresidencial reveló la dura verdad

El salario mínimo volvió a meterse en el centro de la discusión política en Colombia. Esta vez, el tema dio de qué hablar luego de queJosé Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella,se refiriera a losrumores sobre una posible reducción del salario mínimo en caso de que lleguen al Gobierno.

En entrevista con ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, Restrepo fue enfático en que no tocarían el aumento vigente y señaló que, según él, el debate se ha movido entre desinformación y polarización política.

“Están utilizando las ‘fake news’ para hacer noticias. Así funciona el progresismo, con polarización, con politiquería, con postverdad y populismo. Nosotros no vamos a tocar un logro de los trabajadores que ha sido ese resultado del aumento del salario mínimo, por eso nuestros esfuerzos estarán destinados a apoyar al micronegocio y a los empresarios”, aseguró Restrepo.

¿En cuánto quedó el salario mínimo en Colombia para 2026?

El salario mínimo de 2026 quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte quedó en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a ese subsidio. Ese incremento fue del 23,7 % frente al salario mínimo de 2025, que estaba en $1.423.500, con auxilio de transporte de $200.000.

El dato no es menor porque el aumento ha sido uno de los temas económicos más discutidos del año. Primero, el Gobierno lo decretó después de que no hubiera acuerdo entre empresarios y centrales obreras. Luego, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto inicial al considerar que no tenía suficiente justificación técnica y legal verificable.

Después de esa decisión, el Gobierno expidió un nuevo decreto, el 0159 de 2026, con las mismas cifras: $1.750.905 de salario base y $249.095 de auxilio de transporte, manteniendo el total de $2 millones