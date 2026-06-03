¿Se van a los estrados? Westcol asegura que recibirá demanda del Pacto Histórico tras fuerte choque con Alejandro Osorio

El polémico creador de contenido antioqueño, Westcol, volvió a encender las redes sociales y el debate político en el país tras revelar, durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, que se prepara para enfrentar un eventual proceso legal impulsado por sectores afines al Gobierno nacional.

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“Esperemos que nos llegue la demanda del Pacto Histórico, esperemos esa demandita que no me demora en aterrizar. Yo ensayo el bufete que tengo, tengo un bufete de abogados que han sido muy melos”, afirmó el paisa con tono desafiante, anticipando lo que considera un inminente choque en los tribunales.

El origen de esta nueva disputa jurídica y mediática radica en las duras declaraciones del congresista Alejandro Osorio, señalado por algunos de sus propios colegas del petrismo de buscar figuración pública a través del ataque a figuras de internet. Osorio lanzó severas acusaciones contra el streamer a raíz de su reciente entrevista con el abogado Abelardo de la Espriella, cuestionando la financiación de los vuelos privados en los que se movilizó Westcol y sembrando dudas sobre presuntos pagos ocultos detrás de sus diálogos con líderes políticos.

Asimismo, el parlamentario criticó la presencia de unas menores de edad que bailaron durante el polémico encuentro con De la Espriella. La respuesta de Westcol no se hizo esperar. Visiblemente molesto, tildó al congresista de “enfermo” y “dañado de la cabeza” por intentar dar una connotación negativa o sexual a una situación que calificó de netamente familiar.

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“No sé cómo ve esa situación como algo malo... A esas niñas yo las conocí antes de la entrevista, muy educadas. Aseguró que Osorio necesita terapia o ayuda psicológica”, sentenció el creador, defendiendo la normalidad del clip viralizado.

En cuanto a las dudas sobre sus finanzas, el streamer fue enfático en que sus encuentros políticos han sido autofinanciados. Explicó que en su momento costeó de su propio bolsillo la seguridad, vuelos y viáticos para entrevistar al presidente Gustavo Petro, así como los gastos logísticos para reunirse con Álvaro Uribe Vélez e incluso el avión privado para regresar rápido de su cita con De la Espriella.

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Aunque inicialmente contempló publicar las facturas del viaje para callar los rumores, Westcol decidió frenar esa acción para dejar el caso en manos de su equipo legal. “Como nunca he tenido ninguna demanda con un político... lo haré. Veremos quién es el ladrón acá porque hay injuria y calumnia en mi contra”, advirtió, dejando además en el limbo una futura entrevista con Iván Cepeda al manifestar su incomodidad de dialogar con sectores que, según él, lo han maltratado.