Los extraños mensajes de Alfredo Saade en redes: pidió perdón a Dios y luego exigió la salida de Petro y Benedetti

El panorama político en Colombia registró una fuerte sacudida digital luego de una serie de publicaciones emitidas por el pastor y dirigente del Pacto Histórico, Alfredo Saade. A través de su cuenta oficial en la red social X, el líder religioso y aliado del oficialismo lanzó exigencias directas que impactan la línea de mando del Gobierno Nacional.

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Las declaraciones, marcadas por un tono de confrontación e incertidumbre frente al futuro de la coalición con miras a los comicios presidenciales de 2026, generaron curiosidad inmediato entre las bases del petrismo por la naturaleza de los reclamos, ya que tienen tintes de doble sentido.

El sorpresivo desafío electoral al jefe de Estado

El pronunciamiento más disruptivo de Saade estuvo dirigido directamente al primer mandatario, a quien instó a apartarse de la Casa de Nariño de forma provisional para entrar en una abierta disputa electoral de cara al futuro político del país.

En su cuenta de X, el pastor redactó textualmente:

“Presidente Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate Colombia”.

Esta propuesta de medición de fuerzas electorales directas frente a la ciudadanía coincide con los movimientos internos de la izquierda, donde figuras clave del movimiento, como el senador y candidato Iván Cepeda, buscan alternativas para consolidar y reorganizar los cuadros de la coalición oficialista. Este trino se entiende como si la renuncia del actual presidente fuese fundamental para que Cepeda gané las próximas elecciones, pues recordemos que el presidente de la república no puede participar en este tipo de política.

Presión sobre la diplomacia y alertas por el futuro de la prensa

La ráfaga de mensajes del dirigente político no se limitó al despacho presidencial. Saade enfocó sus críticas hacia la representación diplomática en el exterior, emplazando de forma tajante al exjefe de gabinete y actual embajador en Brasil. “Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya...el sabe para que”, disparó el líder religioso en la plataforma digital, generándole a la opinión pública más dudas sobre lo que esta sucediendo en el circulo cercano del Ejecutivo, .

Asimismo, el político arremetió contra los sectores de la oposición, señalando directamente las posturas del senador Enrique Gómez, líder del partido Salvación Nacional, como una supuesta amenaza institucional para la libertad de prensa si la centroderecha recupera el poder.

“Ojo Colombia así como habla el senador Gómez de salvación nacional, el partido de ‘Abe’ (refiriéndose a Abelardo De la Espriella) es lo que se viene si ganan. Van a cerrar medios de comunicación van a callar a los periodistas van a destripar a todos. Ojo”, advirtió Saade.

Un giro radical hacia el perdón y la reafirmación militante

Minutos después de encender la polémica en las redes sociales con sus exigencias radicales, el comportamiento del pastor dio un giro drástico hacia una retórica espiritual y de reconciliación nacional. Saade matizó la hostilidad de sus declaraciones previas pidiendo disculpas públicas a quienes hubiese ofendido durante el actual periodo de tensiones políticas.

“Si he ofendido a alguien durante este periodo de elecciones le pido perdón delante de Dios. El país necesita unidad y aceptación unos con otros”, matizó en una publicación posterior. Sin embargo, para frenar las especulaciones sobre una posible ruptura definitiva con el Gobierno, cerró su intervención ratificando de manera tajante su lealtad absoluta al proyecto del Ejecutivo: “Yo también soy Colombia y soy petrista”.

Alfredo Saade, exjefe de gabinete y actual embajador en Brasil.