Sin filtro: Diana Ángel le dejó un ‘recadito’ al ‘Team Galáctico’ tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Diana Ángel terminó encontrando la salida de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia el pasado domingo, pero en el proceso le dejó un ’recadito’ de salida para sus rivales directos, el ‘Team Galáctico’, aprovechando un espacio en ViX para dejarles claro qué opinaba sobre los integrantes de esta facción dentro del reality show.

La colombiana se convirtió en la decimoquinta eliminada de este programa luego de que Sebastián González sorprendiera a muchos televidentes al recibir más votos que ella en la gala de eliminación, dejando al ‘Team Papillente’ con un miembro menos en sus filas y una pequeña desventaja frente a sus rivales.

Sin embargo, este grupo cuenta con tres miembros más que sus rivales, por lo que aseguran que tienen cierta ventaja en números, sumando también el hecho de que Miguel Melfi, Karen Sevillano y ‘La Segura’ cuentan con una gran base de seguidores que los ayudan a ellos y a su grupo a seguir dentro de la competencia.

Pero lamentablemente para Diana Ángel en esta oportunidad la estrategia falló y terminó encontrando la salida. Y antes de irse del set, aprovechó para hablar sobre unos detalles de La Casa de los Famosos, en específico de lo que aprendió del Team Galáctico, dando a entender que sus miembros no son de su agrado.

“Del Team Galáctico aprendí, pues, que hay que ser real y ellos no lo fueron tanto, no lo sé, siento que ahí la lealtad se perdía mucho, verlos hablar mal de ellos entre ellos, de repente ver que saltaban del barco en un momento. O sea, fue muy extraño (...) No me enseñaron nada”, dijo contundentemente la actriz.

Diana Ángel no piensa que todos en el Team Galáctico son desleales

Si bien la colombiana dejó claro que no simpatizó ni un poco con los miembros de su equipo rival, sí puntualizó que su más reciente integrante no le parece una mala persona, haciendo referencia a Sebastián González.

De hecho, en este mismo clip indicó que le pareció una persona buena, e incluso dijo que para ella él es “amor”. También contó que este sentimiento se lo manifestó en más de una oportunidad a pesar de estar en bandos rivales dentro de La Casa de los Famosos.

Finalmente, así como dijo que Sebastián era amor, no tuvo reparos en señalar que para ella Julián Trujillo es “actuación” y Martha Isabel Bolaños es “desleal”.