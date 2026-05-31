Diana Ángel sacó pecho por la izquierda tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Captura de pantalla - La casa de los famosos - Diana Ángel e Iván Cepeda cuenta oficial de X

Una vez se conoció que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda serán quienes se verán las caras en la segunda vuelta de las presidenciales, la actriz Diana Ángel, abiertamente de izquierda, tuvo una tajante reacción por medio de sus redes sociales.

A través de su cuenta de ‘X’, Ángel celebró los resultados de Cepeda, a pesar de haber quedado en segunda posición por debajo de ‘El Tigre’: “Hace 4 años sacamos 8 millones de votos, hoy estamos haciendo historia con el crecimiento del progresismo y la izquierda y en primera vuelta, ya llevamos más de 9 millones de votos a esta hora. La izquierda tiene una fuerza enorme.Seguimos en la contienda”.

¿Cuántos votos le sacó Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda?

De acuerdo con el preconteo disponible hasta el momento, Abelardo de la Espriella le saca más de 600 mil votos de ventaja a Iván Cepeda. La diferencia todavía debe leerse como preliminar, pues el preconteo no corresponde al resultado oficial definitivo, sino al reporte rápido de la Registraduría durante la jornada electoral.

¿Qué porcentaje tiene cada candidato?

Abelardo de la Espriella: 10.236,946 (43,73%)

Iván Cepeda: 9.577.812 (40.91%)

Diferencia porcentual: 659.134

Aunque la diferencia en votos es clave para entender el pulso de la elección, el porcentaje también muestra qué tan cerrada está la contienda. Hasta el corte más reciente.

¿Habrá segunda vuelta presidencial?

Si ningún candidato supera la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, Colombia tendrá que ir a segunda vuelta. La fecha prevista para ese escenario es el 21 de junio de 2026, cuando se enfrentarían los dos candidatos con mayor votación.

Con los datos preliminares, el escenario más probable es una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque el resultado definitivo dependerá del avance total del conteo y del posterior escrutinio oficial.

¿Por qué esta diferencia es importante?

La diferencia entre De la Espriella y Cepeda no solo define quién llega primero a una eventual segunda vuelta, también marca el tono político de las próximas semanas. Una ventaja amplia podría darle impulso al candidato ganador de la primera vuelta, mientras que una diferencia estrecha dejaría abierta la disputa por los votos de quienes apoyaron a otros aspirantes.

Además de De la Espriella y Cepeda, otros candidatos también jugarán un papel clave de cara a una eventual segunda vuelta, pues sus votantes podrían convertirse en decisivos para definir el resultado final.

Por ahora, la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda ya está marcada por una tendencia. Aun así, la diferencia entre ambos candidatos ya marca el inicio de una nueva etapa electoral, en la que la pregunta central será quién logra sumar más apoyos para una posible segunda vuelta presidencial.