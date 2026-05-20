Diana Ángel habría enviado fuertes pullas a Álvaro Uribe tras mural de falsos positivos, “Fatídico gobierno”

Diana Ángel, reconocida por una trayectoria de más de 30 años que incluye hitos comoFrancisco el Matemático y La hija del mariachi, marcó un punto de inflexión en su carrera con su participación en la primera temporada deLa casa de los famosos Colombia. A diferencia de otros perfiles más volcados a las redes sociales, la bogotana de 48 años aportó una cuota de maestría en arte dramático y sensibilidad musical, logrando mantenerse en competencia durante 92 días.

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La actriz en varias ocasiones se ha encargado de mostrar su indudable apoyo a Iván Cepeda, uno de los candidatos presidenciales que se perfila como uno de los favoritos en medio de la contienda electoral.

Ángel no ha dudado en mostrar su apoyo a través de las redes sociales, esto sin importar la serie de críticas de las cuales pueda llegar a ser la protagonista. Pero así como demuestra su apoyo a Cepeda tampoco duda en criticar a otras figuras de la política colombiana entre ellas Álvaro Uribe Vélez, quien habría sido el protagonista recientemente.

El expresidente, al parecer, haber pintado un mural de 300 metros que habría sido diseñado por figuras del Pacto Histórico y que tuvo lugar en cercanías a su finca en Llanogrande y a través de las redes sociales Uribe demostró su descontento: “todo esto es estimulado por los grupos terroristas”.

Como era de esperarse han sido varias las críticas, pero también mensajes de apoyo en plataformas digitales, tanto así que Diana Ángel no se quedó atrás y aseguró por medio de su cuenta de ‘X’: “Que tape un mural en Llano Grande con un rodillo, no va a tapar las más de 7.000 víctimas de su fatídico gobierno. No vamos a repetir esa historia! Seremos 13 millones de votantes el 31 de Mayo!”

Además de criticar evidentemente el actuar de Uribe, Diana Ángel tiene plena confianza en que Iván Cepeda se convertirá en el próximo presidente de Colombia durante la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Diana Ángel aclaró que no se va de Colombia

en medio de sus apariciones demostrando sus posturas políticas también ha sido blanco de noticias falsas, pues personas inescrupulosas bajo el nombre de Publimetro Colombia tomaron imágenes de otras noticias para asegurar: “Actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”. Si bien, la situación fue aclarada con la actriz frente a que no se realizó ninguna publicación de manera oficial por parte del periódico, lo cierto es que ante la viralización de la misma, Ángel decidió salir a defenderse asegurando:

“Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia? Ya lo he dicho varias veces: No me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, si algo así pasara! Me quedaría enfrentando este desastre, que seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará y hay que estar aquí ahí si “firme por la patria”, pero para combatir lo que se nos vendría. El Dios suyo quiera que no. Por otro lado: vamos a ganar en Primera Vuelta, segunda? Cuál segunda?“