Diana Ángel le pidió a petristas que no se vayan de farra antes de las elecciones para beneficiar a Cepeda

El próximo 8 de marzo los colombianos tendrán nuevamente una cita con la democracia con lo que serán las elecciones de Congreso en las que también estarán presentes algunas de las consultas de las presidenciales. Justamente, la posición de la izquierda es no votar estas consultas, decisión que ha sido apoyada por varios de sus seguidores, entre ellas la reconocida actriz Diana Ángel, quien le mandó un mensaje a los petristas para que no se enfiesten.

Desde antes de que Petro llegara a la Casa de Nariño, Ángel se mostró muy cercana a las ideas del líder del Pacto Histórico, algo que ha mantenido hasta la fecha. Muestra de esto fue el apoyo que tuvo la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ con el mandatario cuando el Consejo de Estado suspendió el decreto que dejaba el Salario Mínimo junto al Subsidio de Transporte en $2′000.000 de pesos; algo que ella hizo con una publicación en ‘X’ en la que expresó “#ElSalarioVitalSeDefiende”.

Diana Ángel eliminada de 'La Casa de los Famosos' Colombia Foto: redes sociales

Justamente Ángel aprovechó lo masivo de su cuenta en la red de Elon Musk, para pedirle a quienes siguen a Petro que no se vayan a ir de fiesta el 7 de marzo, un día antes de las elecciones, y voten por los candidatos a Senado y Cámara que están a sus afines; adicionalmente pidió que no votaran en la consulta en la que están Roy Barreras y Daniel Quintero, todo esto en procura que Iván Cepeda tenga un mayor favoritismo en las presidenciales

“Cuidadito se me enfiestan el 7 de marzo; y si se enfiestan muy a las 12:00 como la Cenicienta, se me van a dormir. No quiero que les coja el sueño y la pereza el domingo”, expresó Ángel, quien despertó una ola de comentarios, la mayoría en su contra.

“La gente es libre de hacer lo que le plazca. Ellos ya saben por quién votar, si se les da la gana de pedir el tarjetón o no”, “Madruguen a trabajar mejor”, “Se nota que hay un contrato por cumplir”, “Al menos báñense antes de ir a votar”, “Mujer patética”, “Normalmente, un petromenso es perezoso, vago, delincuente, zángano; es el perfil de esa plaga”, “Tránquila, todos saldremos a votar por este gobierno corrupto”, y “Yo no apoyo a guerrillos asesinos”, fueron algunas de las reacciones.