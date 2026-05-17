¿Se arrepintió de votar por Petro? Diana Ángel explicó su posición en ese momento crítico en el que tenía que votar

La reconocida actriz Diana Ángel volvió a encender las redes sociales luego de referirse abiertamente a su apoyo político y responder si alguna vez se ha arrepentido de haber votado por el presidente Gustavo Petro.

Durante una entrevista con El Espectador, la artista aseguró que su decisión no estuvo centrada únicamente en una persona, sino en una postura ideológica que, según explicó, ha defendido durante gran parte de su vida.

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Diana Ángel reveló si se arrepiente o no de haber votado por el Pacto Histórico

“Nunca, jamás. Y no es mi voto por Petro. Es que el tema no es esa persona, es una ideología política, es una corriente política, son ideologías y mis ideas siempre han ido hacia un lado mucho más fuerte que hacia el otro”, dijo la actriz.

Diana Ángel también señaló que, durante las elecciones presidenciales, consideró que el país atravesaba “un momento crítico” y que para ella era claro el sector político con el que se identificaba.

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“Independientemente de ese momento crítico colombiano en el que había que votar por este gobierno, pues había un balance que para mí era evidente, yo quería estar del lado del progresismo, por supuesto”, afirmó.

En sus declaraciones, la actriz habló además de la historia de violencia y polarización política que, según ella, ha marcado al país durante décadas.

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“Este es un país que lleva con una violencia, esto no es desde hace cuatro años, ni 10, ni 20, ni 30, este es un país que tiene una historia de violencia de 200, 300 años, con un bipartidismo muy fuerte, con una polarización muy fuerte”, dijo.

Ángel también defendió las causas sociales que ha acompañado públicamente a lo largo de su carrera artística y personal. Entre ellas mencionó su respaldo a las madres de Soacha, los derechos laborales, la comunidad LGBTIQ+ y las luchas de las mujeres.

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“He apoyado a las madres de Soacha durante más de 10 años, he apoyado a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años de mi vida. He apoyado a las mujeres, siempre he apoyado los derechos laborales y si eso significa que yo soy de una corriente, sí lo soy”, sostuvo.

La actriz insistió en que seguirá respaldando políticamente las ideas con las que se siente identificada.

“Y si tengo que votar por la corriente en la que yo creo, lo haré siempre. Entonces por eso no me arrepiento de haber votado por el candidato que era de la corriente de la que estoy absolutamente segura que se puede ir llevando por un buen camino a Colombia”, concluyó.