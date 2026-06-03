Andrea Petro estalló contra la oposición por rumores sobre su supuesta mansión de 13.000 millones

Con una trayectoria enfocada en la defensa de los derechos de los migrantes y el impulso de plataformas de apoyo social a través de su fundación, Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, se ha ganado el respeto y la atención de la opinión pública gracias a su estilo directo, su agudeza conceptual y la firmeza con la que aborda las realidades del país. Más allá de ser la hija del presidente de la República, Andrea ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus plataformas oficiales que sigue con lupa cada uno de sus movimientos, demostrando que su voz tiene un peso estratégico e influyente en las discusiones más álgidas de las redes sociales.

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Precisamente, la reconocida activista sacudió el panorama del entretenimiento y la política nacional al reaccionar de manera categórica a una publicación que se volvió viral en las últimas horas. En el post, sectores de la oposición la acusaban de haber adquirido una supuesta y ostentosa mansión valorada en 13 millones de dólares, cuestionando de frente la coherencia de su estilo de vida. Lejos de quedarse callada o evadir la controversia, Andrea decidió ponerse al frente de la situación para lanzar una contundente y sarcástica respuesta.

Con la autenticidad que la caracteriza, Petro utilizó sus canales oficiales para desmentir la información y enviar un picante recado a quienes armaron la polémica en torno a sus finanzas personales: “Un mensaje para la oposición y para todo este mierdero que están armando conmigo: sigan, sigan, porque con todas esas energías algún día lo lograré. Es que si la gente cree en mí, si la gente cree que voy a tener una casa así, lo lograré”, sentenció de manera directa, dejando claro que prefiere tomar los ataques como un impulso para el futuro.

Finalmente, la líder social concluyó su intervención recordando los constantes ataques a los que ha sido sometida desde que su familia llegó al poder, dividiendo de inmediato las opiniones de los internautas en las plataformas digitales. “Antes me echaban mierda de que tenía que ir a vivir debajo de un puente, con bolsas de basura. Sigan, por favor, porque esa energía, ese pensamiento, van a hacer que un día lo logre”, puntualizó. Con esta eufórica declaración, Andrea Petro demostró una vez más que no teme pararse en la raya frente a las críticas de sus detractores.

Andrea Petro redes sociales de Andrea Petro

¿Cuántos hijos tiene Andrea Petro?

Detrás de su faceta como defensora de los derechos humanos y de su activa presencia en los debates de la política nacional, la vida de Andrea Petro tiene un eje fundamental que la mantiene conectada con su lado más humano y privado. Andrea Petro tiene dos hijas, quienes son su máxima prioridad y el motor principal detrás de cada uno de sus proyectos profesionales.

Las dos pequeñas, llamadas Luna y Victoria, nacieron fruto de su relación durante los años en que la activista estuvo radicada en territorio europeo, específicamente en Francia. Aunque Andrea suele ser bastante reservada con la intimidad de sus hijas para protegerlas de la sobreexposición mediática y los comentarios del entorno digital, en diversas ocasiones ha manifestado el orgullo que siente por su rol de madre trabajadora e independiente, compartiendo momentos especiales junto a ellas que enamoran a sus seguidores.