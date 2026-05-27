Hija de Gustavo Petro rompió el silencio sobre un supuesto plan oculto en Colombia, ¿Qué pasó?

Si hay un nombre que frecuentemente acapara la atención en las redes sociales en Colombia, ese es el de Andrea Petro. Como una de las hijas mayores del presidente Gustavo Petro, la economista se ha consolidado como una figura de gran relevancia en el entorno digital, logrando conectar con miles de internautas gracias a su postura firme, su independencia de criterio y la contundencia con la que aborda las polémicas que rodean a su familia.

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Más allá de la política tradicional, Andrea ha sabido construir un canal de comunicación directo y transparente con la opinión pública, reafirmando que su voz en el panorama nacional tiene un peso propio y no teme usarlo cuando considera que la estabilidad y la tranquilidad ciudadana están en juego.

Precisamente, a través de sus plataformas oficiales, la empresaria encendió las alarmas de sus seguidores al realizar una fuerte denuncia pública en tono de indignación. Andrea expuso con preocupación cómo diversos sectores estarían utilizando las plataformas de mensajería instantánea para infundir temor generalizado de cara a las jornadas de movilización civil. Con un tajante mensaje, aseguró: “Hay cadenas de WhatsApp creando pánico como siempre”, poniendo en evidencia una serie de textos alarmistas que circulan a toda velocidad por los teléfonos de los colombianos.

Entre los preocupantes mensajes difundidos que la hija del jefe de Estado denunció, se encuentran alarmas explícitas sobre supuestos planes de desestabilización: “El plan incendiario comienza desde las 5 de la tarde y se prolongga hasta la 1 de la mañana durante los 40 días programados”, reza uno de los fragmentos expuestos. Asimismo, las falsas alertas señalan graves bloqueos viales, asegurando de manera irresponsable que “las vías del Llano y Panamericana en Cauca, Cali e Ibagué van a ser obstaculizadas y los transportadores van a ser saqueados para mantener el paro en esta zona”.

La denuncia de Andrea Petro cobra relevancia al alertar que estas cadenas también buscan vincular a la comunidad estudiantil, afirmando falsamente que “los grupos del Sena y los de la Universidad Pedagógica Nacional a nivel nacional ya están listos” con supuestas recomendaciones nocivas para el Paro Nacional. Con esta contundente reacción, la hija del presidente hizo un llamado implícito a la prudencia y a verificar la información, buscando frenar la ola de desinformación que circula en las redes.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Petro, la hija de Gustavo Petro?

Para responder a la duda recurrente de muchos de los seguidores que le siguen la pista a la familia presidencial, Andrea Petro tiene dos hijas: Luna y Victoria.

Las pequeñas, quienes viven junto a su madre en Francia desde hace varios años en un entorno multicultural, son las nietas mayores del presidente de la República. A pesar de la distancia con territorio colombiano y de mantener un perfil muy reservado lejos de los focos mediáticos para proteger su privacidad, Andrea ha manifestado en diversas ocasiones lo complejo pero gratificante que es criarlas de manera independiente y trabajadora en el exterior, blindándolas de los constantes torbellinos políticos de Colombia.