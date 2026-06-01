Seguidores de Cepeda atacaron a WestCol tras victoria de De la Espriella y el streamer los ‘peinó’

Luego de que se conociera que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta de las presidenciales, el reconocido streamer WestCol, -quien hizo una transmisión con el ‘tigre’ un día antes de los sufragios-, le mandó un duro mensaje a los seguidores de Cepeda que lo criticaron por “favorecer” presuntamente al candidato monteriano.

Gustavo Petro, Álvaro Uribe y De la Espriella, fueron tres de los más recientes invitados de ‘West’ a sus transmisiones, creador de contenido que dejó en claro que le hizo esta misma invitación a Cepeda, pero encontró una respuesta negativa. Tras el resultado de la primera vuelta, en lOS que Abelardo triunfó, fueron muchos quienes salieron a criticar a Westcol, debido a que consideran que su stream con De la Espreilla, en el que estuvieron 250.000 espectadores, habría contribuido al triunfo del candidato.

Tras las críticas, el streamer expresó: "Por qué veo tanta gente atacada se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo e Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas, a ninguno de los dos se les iba a atacar, queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso.. el otro, sí, ¿cuál es el problema? Se viene segunda vuelta".

¿Cuántos votos le sacó Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda?

De acuerdo con el preconteo disponible hasta el momento, Abelardo de la Espriella le saca más de 600 mil votos de ventaja a Iván Cepeda. La diferencia todavía debe leerse como preliminar, pues el preconteo no corresponde al resultado oficial definitivo, sino al reporte rápido de la Registraduría durante la jornada electoral.

¿Qué porcentaje tiene cada candidato?

Abelardo de la Espriella: 10.236,946 (43,73%)

Iván Cepeda: 9.577.812 (40.91%)

Diferencia porcentual: 659.134

Aunque la diferencia en votos es clave para entender el pulso de la elección, el porcentaje también muestra qué tan cerrada está la contienda. Hasta el corte más reciente.

¿Habrá segunda vuelta presidencial?

Si ningún candidato supera la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, Colombia tendrá que ir a segunda vuelta. La fecha prevista para ese escenario es el 21 de junio de 2026, cuando se enfrentarían los dos candidatos con mayor votación.

Con los datos preliminares, el escenario más probable es una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque el resultado definitivo dependerá del avance total del conteo y del posterior escrutinio oficial.

¿Por qué esta diferencia es importante?

La diferencia entre De la Espriella y Cepeda no solo define quién llega primero a una eventual segunda vuelta, también marca el tono político de las próximas semanas. Una ventaja amplia podría darle impulso al candidato ganador de la primera vuelta, mientras que una diferencia estrecha dejaría abierta la disputa por los votos de quienes apoyaron a otros aspirantes.

Además de De la Espriella y Cepeda, otros candidatos también jugarán un papel clave de cara a una eventual segunda vuelta, pues sus votantes podrían convertirse en decisivos para definir el resultado final.

Por ahora, la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda ya está marcada por una tendencia. Aun así, la diferencia entre ambos candidatos ya marca el inicio de una nueva etapa electoral, en la que la pregunta central será quién logra sumar más apoyos para una posible segunda vuelta presidencial.