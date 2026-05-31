Así fue la transmisión de Caracol en las elecciones, solo con Malú y con el vacío de Jorge Alfredo Vargas

Sin duda, una de las figuras más destacadas dentro de Noticias Caracol es precisamente María Lucía Fernández, quien durante varios años ha estado presente durante la emisión de las 7 pm, ganándose así el cariño de los televidentes y, por supuesto, ante una nueva jornada electoral, Malú fue la encargada de revelar cada uno de los boletines, estando presente desde uno de los puntos más importantes de la capital colombiana como lo es Corferias.

Le puede gustar: Exesposo de famosa actriz dio de qué hablar por apoyar al ‘Tigre’ hasta con pijama y crema dental

Sin embargo, varios televidentes no olvidaron lo ocurrido hace pocos meses con Jorge Alfredo Vargas, otra de las caras más importantes dentro de Noticias Caracol. Pues, el mismo canal sacó a la luz los hechos de acoso vividos por varias periodistas dentro del medio de comunicación, donde semanas después, a través de un comunicado, Caracol confirmó la terminación del contrato tanto para Jorge Alfredo Vargas como para Ricardo Orrego.

Ahora, en una nueva jornada electoral, para varios televidentes terminó siendo imposible olvidar a Jorge Alfredo Vargas, pues quienes estuvieron en el estudio principal fueron Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y la periodista María Alejandra Villamizar, demostrando así una vez más los cambios que ha tenido Caracol ante estas sorpresivas salidas.

Cabe resaltar que hasta el momento Jorge Alfredo Vargas se ha negado a referirse a este tema e incluso no volvió a tener apariciones por medio de sus redes sociales, generando así intriga entre varios de sus seguidores.