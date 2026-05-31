Televidentes de Caracol no dejaron pasar delicado detalle en la salud de Malú Fernandez durante lectura de boletines

La jornada electoral de este domingo, 31 de mayo de 2026, no solo ha tenido a Colombia pendiente de las cifras, los candidatos y los escrutinios. En el despliegue informativo de Noticias Caracol, una de las periodistas más experimentadas y queridas por la audiencia, Malú Fernández, se ha convertido en tendencia, pero esta vez por una razón que ha despertado la solidaridad y la preocupación de los televidentes.

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Como es costumbre en los grandes despliegues electorales, Fernández ha sido la encargada de liderar la lectura de los boletines informativos. Su precisión y manejo de la información la han consolidado como un referente para la ciudadanía durante este tipo de cubrimientos. Sin embargo, hacia las 5:00 de la tarde, cuando la intensidad del preconteo comenzó a aumentar, los seguidores del informativo notaron algo inusual: la voz de la periodista se escuchaba notoriamente afectada, ronca y con evidentes signos de fatiga vocal.

¿Qué le pasó a Malú Fernández?

El detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde los internautas, con una mezcla de humor y genuina preocupación, comenzaron a pedir un “respiro” para la comunicadora. La audiencia, siempre atenta a los detalles detrás de cámaras, no dudó en expresar su sentir ante el evidente desgaste de la periodista: “Oiga, Malú ya no tiene ni voz. ¡Alguien dele un vaso de agua a Malú! Pobre mujer, se va a quedar sin voz”, fue uno de los comentarios más replicados.

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Otros usuarios, manteniendo el tono jocoso que caracteriza a la comunidad digital colombiana, solicitaron directamente al equipo técnico del canal intervenir para aliviar la garganta de la presentadora: “Señores @NoticiasCaracol, ¿me pueden hacer el favor de darle una aromática de limón y jengibre a Malú? Que se está quedando sin voz”.

Incluso, hubo quienes hicieron referencia a lo largo que se vislumbra el camino para conocer los resultados finales: “Ojalá terminen de contar rápido esos votos, la pobre Malú va a quedar sin voz para cuando esté listo el boletín número 50”.

Pese a las evidentes dificultades con su garganta, Fernández ha continuado con su labor periodística, demostrando el compromiso profesional que la caracteriza en cada elección. Aunque los comentarios sobre su estado de salud han inundado la red social, lo cierto es que la periodista ha logrado mantener el ritmo informativo.

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Por ahora, los televidentes siguen pendientes no solo de los resultados electorales, sino también de ver si el equipo de producción atiende el llamado popular de enviarle a la presentadora esa necesaria bebida caliente para que pueda finalizar la jornada con éxito.