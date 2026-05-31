Abelardo de la Espriella llevó a su hija a bailar con Westcol y en redes sociales lo criticaron

Westcol volvió a quedar en el centro de la conversación digital, esta vez no solo por sus entrevistas con figuras políticas, sino por un video que empezó a circular en redes sociales y que varios usuarios relacionaron con una de las hijas de Abelardo de la Espriella.

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El creador de contenido, uno de los streamers más comentados del país, venía de realizar una transmisión con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, encuentro que hizo parte de la recta final de la campaña electoral y que reunió a miles de espectadores en plataformas digitales. Según reportó El País, la entrevista con Westcol fue uno de los últimos movimientos mediáticos de De la Espriella antes de la jornada electoral, en un formato que buscó acercarse a audiencias jóvenes desde el lenguaje del streaming.

¿Qué pasó con Westcol y la hija de Abelardo?

La conversación se encendió luego de que en redes sociales se compartiera un video en el que Westcol aparece bailando junto a una joven que los usuarios identificaron como hija de Abelardo de la Espriella. Aunque el clip generó comentarios inmediatos, hasta ahora no hay una confirmación pública, en fuentes oficiales o periodísticas confiables, sobre el contexto exacto del video ni sobre la identidad de la joven.

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Aun así, la escena fue suficiente para que los internautas empezaran a reaccionar, especialmente porque Westcol ya venía siendo tendencia por su cercanía mediática con algunos candidatos presidenciales y por el peso que sus transmisiones han tenido en la conversación política digital.

Como suele ocurrir en redes, el video fue leído de distintas maneras. Algunos usuarios lo tomaron como un momento espontáneo después de la entrevista, mientras otros lo convirtieron en material de memes y comentarios sobre la mezcla entre política, entretenimiento y creadores de contenido.

Westcol y su papel en la campaña digital

La presencia de Westcol en la conversación electoral no ha pasado desapercibida. El streamer confirmó una transmisión con Abelardo de la Espriella días antes de las elecciones, en un espacio que se sumó a otros encuentros previos con figuras políticas de alto perfil. Tropicana reportó que la entrevista se realizaría a través de su canal de Kick y que hacía parte de una serie de transmisiones con protagonistas de la política colombiana.

El País también señaló que la entrevista de Abelardo de la Espriella con Westcol reunió a más de 250.000 espectadores en Kick, una cifra que muestra cómo los formatos digitales se han convertido en escenarios claves para llegar a votantes jóvenes y para mover conversación más allá de los debates tradicionales.

Por eso, el video del baile no se entiende únicamente como una escena aislada, sino como parte de un momento en el que los streamers, influenciadores y figuras políticas se cruzan cada vez más en los mismos espacios de visibilidad pública.

Lo que más llamó la atención de varios usuarios fue precisamente ese cruce de mundos. Westcol, que suele moverse entre el entretenimiento, las transmisiones en vivo y la cultura digital, terminó conectado con una de las campañas más comentadas de la contienda presidencial. Y en medio de ese ambiente, cualquier gesto, video o aparición termina amplificado por los seguidores.