Mónica Rodríguez le cantó la tabla a Iván Cepeda por sus exigencias de cara a las elecciones, “Se nota desespero”

Mónica Rodríguez es una de las periodistas, y presentadoras más queridas de la televisión colombiana; una talentosa antioqueña que ha conquistado los hogares del país gracias a su carisma frente a las pantallas y su rigor informativo. Lejos de los sets de grabación de los noticieros y magacines tradicionales, la comunicadora ha consolidado una voz sumamente influyente y combativa en las plataformas digitales, donde comparte con total transparencia y sin pelos en la lengua sus opiniones sobre la realidad social del país.

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Aunque siempre ha mantenido bajo reserva el nombre del candidato de su elección presidencial, Rodríguez se convirtió en tendencia en las últimas horas al sacudir las redes sociales y despacharse en contra de las cuestionadas estrategias de la izquierda en la recta final de las elecciones presidenciales.

El contundente dardo de la presentadora estalló tras conocerse las polémicas declaraciones del candidato Iván Cepeda, quien encendió la controversia nacional al exigirle formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol estar en máxima alerta frente al uso de las camisetas de la selección en los puestos de votación haciendo una clara alusión a los simpatizantes de Abelardo de la Espriella, además de condicionar su participación en un debate bajo sus propios términos.

Ante el complejo panorama de tensiones, la paisa no guardó prudencia y decidió romper el silencio con un crudo análisis en sus redes sociales oficiales que dejó fríos a varios de los seguidores de Iván Cepeda:

“Que por qué usan la camiseta de la selección Colombia, que un debate con SUS condiciones… se nota desespero y no están pensando con cabeza fría. Aparte, CERO mea culpa, ni capacidad de autocrítica. No van por buen camino”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mónica Rodríguez. Como era de esperarse la serie de comentarios se hicieron presentes tanto en contra como a favor.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Rodríguez?

Mónica Rodríguez tiene dos hijos, quienes son Santiago y Daniel, parte fundamental de la vida de la presentadora, pues su rol como mamá ha sido uno de los más importantes. Aunque a través de sus redes sociales son pocas las apariciones que tiene junto a ellos, desde su nacimiento ha buscado darles lo mejor e incluso ambos ya habrían alcanzado la mayoría de edad ejerciendo sus respectivas carreras profesionales.