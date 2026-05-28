Mónica Rodríguez criticó a periodistas hombres tras denuncias de acoso en medios: “¿por qué se hacen los locos?”

Los casos de presunto acoso sexual y maltrato laboral en medios de comunicación colombianos siguen generando conversación, indignación y preguntas incómodas dentro del propio gremio periodístico. Esta vez, quien puso el dedo en la llaga fue Mónica Rodríguez, que cuestionó directamente el papel de los periodistas hombres frente a denuncias que, según ella, durante mucho tiempo han sido tratadas como un “secreto a voces”.

La presentadora no se guardó nada y lanzó una reflexión que dio de qué hablar en redes sociales, especialmente porque no solo apuntó a los presuntos responsables de estas conductas, sino también a quienes, desde los pasillos de los medios, habrían preferido mirar hacia otro lado.

“Si el acoso en muchos medios, es un secreto a voces, ¿por qué los colegas hombres se hacen los locos y se dan palmadas en la espalda? ¿No les preocuparía que sus esposas, hijas, hermanas, trabajaran con personas así?"

El comentario de Rodríguez llegó en medio de una ola de denuncias que han involucrado a reconocidos periodistas y directivos de medios nacionales. Y es que, como dicen por ahí, una cosa es que el tema se vuelva tendencia cuando explota públicamente, y otra muy distinta es preguntarse cuántas personas sabían, escucharon o sospecharon algo antes de que las víctimas decidieran hablar.

El caso de Caracol que sacudió al periodismo colombiano

Uno de los casos que más impacto generó fue el de Caracol Televisión, luego de que salieran a la luz denuncias de presunto acoso sexual que involucraron a los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Caracol terminó la relación laboral con ambos presentadores tras las denuncias de varias colegas y después de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación formal sobre las acusaciones. El canal aclaró que la decisión no representaba una sentencia sobre culpabilidad, sino una medida adoptada para proteger la integridad de las personas involucradas y mantener la confianza pública.

El caso no solo generó la salida de dos figuras reconocidas de Noticias Caracol, sino que también abrió una conversación mucho más grande en redes sociales bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia. Varias mujeres comenzaron a compartir testimonios sobre situaciones de acoso en espacios laborales, especialmente dentro de medios de comunicación.

Esa ola de denuncias superó el caso puntual de Caracol y terminó convirtiéndose en un movimiento más amplio que tocó sectores como medios, educación, salud y Gobierno. El medio británico reportó que un grupo de periodistas llegó a recopilar más de 220 casos a través de correo electrónico, lo que evidenció que el problema no era aislado ni menor.

Red+ también quedó en el centro de las denuncias por acoso sexual

A este panorama se sumó el caso de Red+, donde el canal apartó al director de su noticiero, Giovanni Celis Sarmiento, luego de denuncias de presunto acoso sexual y maltrato laboral en su contra.

La decisión se tomó después de que el Ministerio del Trabajo abriera una investigación. En un comunicado, Red+ explicó que buscaba garantizar transparencia, imparcialidad y protección para su equipo mientras avanzaba el proceso.

Las denuncias contra Celis reveladas por la Revista Raya, incluyen señalamientos de mujeres que hablaron de contacto físico no consentido, comentarios inapropiados y humillaciones públicas. Como en el caso de Caracol, el tema volvió a poner sobre la mesa el ambiente laboral dentro de algunas redacciones y la necesidad de que las instituciones actúen con protocolos claros.

La pregunta de Mónica Rodríguez que incomodó a más de uno

La crítica de Mónica Rodríguez fue más allá de los nombres propios. Su mensaje apuntó a una discusión de fondo: qué hacen los colegas hombres cuando escuchan, saben o perciben comportamientos de acoso dentro de sus lugares de trabajo.

Su pregunta sobre esposas, hijas y hermanas terminó siendo uno de los puntos más fuertes del mensaje, porque llevó el debate al terreno personal. No se trató solo de reclamar empatía con las víctimas, sino de cuestionar por qué algunas conductas parecen indignar más cuando podrían afectar a alguien cercano.

En medio de los casos de Caracol y Red+, el comentario de Rodríguez se suma a una conversación que ya no parece quedarse únicamente en redes sociales. La presión pública, las investigaciones internas y las actuaciones de autoridades como la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo muestran que el periodismo colombiano está enfrentando una discusión que durante años, según muchas voces del propio gremio, estuvo debajo de la mesa.

Por ahora, las investigaciones siguen su curso y las personas señaladas mantienen sus garantías dentro de los procesos. Pero el mensaje de Mónica Rodríguez dejó servida una pregunta que no se apaga tan fácil: si el acoso era un secreto a voces, ¿quiénes más decidieron quedarse callados?

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