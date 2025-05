Mónica Rodríguez habló de los duros retos que tuvo al criar a sus hijos sola; dio varios tips

La paisa Mónica Rodríguez es sin duda una referente en lo que a presentación de televisión se refiere, trabajo que le ha permitido estar en varias de las casas editoriales más importantes del país, como Caracol, Canal Uno y City TV. Aunque no había tenido relación alguna con RCN, recientemente se le vio brillar en uno de los programas del canal, formato en el que habló de algunos consejos de oro que le sirvieron cuando estaba criando a sus hijos.

‘Nuestra Tele’ ha ido incorporando de a poco nuevos audiovisuales que se están quedando en el corazón de sus televidentes, dentro de ellos ‘Mujeres Sin Filtro’, en el que Claudia Palacios, Flavia Dos Santos, Maria C. Botero, Kika Nieto y Natalia Sanint, debaten sobre todo tipo de circunstancias y problemáticas.

En uno de los más recientes episodios, las panelistas invitaron a Mónica, mujer que habló de algunos de los momentos que vivió criando a sus hijos Daniel y Santiago; y más luego de que los menores sufrieran el abandono de su padre; hombre que, como ella, lo reveló en el pódcast ‘Entre Valientes’, la hizo vivir todo un infierno.

“Nosotros como papás no podemos imponer ideas, no todo es lo que uno diga y punto, hay que escuchar a nuestros hijos y saber lo que siente, validarle los sentimientos. (...) Siempre uno está imponiendo y no pregunta cómo se siente. (...) Yo soy más de la línea de esperar a que las cosas se le pasen y después abrazarlos. (...) A mí me tocó una pataleta con Santiago en un centro comercial, y yo lo que hice no fue pararlo, ni contentarlo, me fui, me le escondí y ahí si se calmó”, manifestó Mónica.